Precio del petróleo se desploma tras acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo Brent, de referencia en Chile, se desplomaba más de un 4% antes de la apertura de las Bolsas, hasta los 83,7 dólares por barril, mínimo de dos meses, después de anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en Estados Unidos, caían un 4,6%, hasta rondar los 80,9 dólares.

El presidente Donald Trump anunció que el acuerdo con Irán incluye el levantamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz. "El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!", indicó Trump en redes sociales.

"Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, por la presente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", añadió, en referencia al cierre perimetral impuesto por la Armada estadounidense.

Trump emplazó así a los "buques del mundo" a "encender motores". "¡Que fluya el petróleo!", sostuvo el mandatario estadounidense. El acuerdo de paz, que se firmará el próximo día 19 en Suiza, incluye el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

Sin embargo, Trump precisó que el estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo en Suiza. "Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", destacó.

Cabe hacer presente que las Bolsas asiáticas han recibido la paz en Medio Oriente con fuertes subidas. El Nikkei japonés sube un 5%, la Bolsa china de Shenzhen gana más de un 3% y el Kospi surcoreano avanza más de un 5,2%. También las Bolsas europeas apuntan a notables subidas en la apertura, de entre el 1% y el 2%.

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