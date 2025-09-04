Por qué se está usando la bandera de Inglaterra como un símbolo contra la inmigración en Reino Unido

Las cruces de San Jorge adornaron el recorrido para celebrar el éxito deportivo.

Semanas después, en los suburbios de Birmingham, en el centro de Inglaterra, se vieron tanto las banderas de la Cruz de San Jorge como de la Unión colgadas en las farolas de varias calles.

La imagen de las banderas, ondeando en fila a lo largo de calles residenciales y caminos rurales, fue recibida con entusiasmo por muchos en redes sociales.

Una organización autodenominada Weoley Warriors (Guerreros de Weoley), en honor al suburbio de Weoley Castle, se atribuyó la responsabilidad.

Declaró ser un "grupo de ingleses orgullosos con el objetivo común de mostrar a Birmingham y al resto del país lo orgullosos que estamos de nuestra historia, libertades y logros".

Otros se inspiraron en las exhibiciones de Birmingham y comenzaron a aparecer las banderas en farolas de todo el país.