Por qué las defensas aéreas que Venezuela compró a Rusia y China no pudieron repeler el ataque de EE.UU.

"Al neutralizar los radares lo demás fue muy fácil porque tenían el factor sorpresa", agregó el excomandante de una unidad de tanques.

Cancian, por su parte, aseguró que, además de la superioridad tecnológica estadounidense, las fuerzas venezolanas cometieron graves errores durante su preparación para un eventual enfrentamiento con Washington.

"Muchos sistemas estaban ubicados al descubierto, sin camuflaje, lo que facilitó su destrucción ", afirmó.

"En retrospectiva, parece obvio que estas unidades deberían haber estado bien camufladas y han debido usar señuelos ", agregó el coronel retirado de la Infantería de Marina.

Imágenes posteriores a los ataques mostraron una batería Buk-M2 destruida junto a la pista de aterrizaje de la base aérea de La Carlota, la cual era visible desde la autopista contigua.

"El entrenamiento y la preparación de los militares venezolanos probablemente fueron bajos, como lo demuestra el mal posicionamiento de los sistemas ", agregó.

Pese a que en los últimos meses las autoridades venezolanas anunciaron numerosos ejercicios militares, lo ocurrido el 3 de enero muestra que los mismos no fueron suficientes.

" No dio tiempo de contraatacar. Fueron muy rápidos ", declaró al diario caraqueño Tal Cual un militar que sobrevivió a los bombardeos.

Algo similar declaró a Telesur el sargento mayor de tercera Ricardo Salazar, quien resultó herido durante el bombardeo a La Carlota, la base aérea ubicada al este de Caracas.

"Saqué mis dos Igla y les puse el mecanismo de lanzamiento, pero cuando me lo puse en el hombro cayó una bomba a mi lado y salí volando (…) y quedé inconsciente", dijo.

Más que un ejército, una policía

Cancian también achacó los resultados de los sucesos del 3 de enero a los cambios doctrinales sufridos por las fuerzas armadas venezolanas bajo el chavismo.

"Durante años, el ejército se ha centrado más en la seguridad interna que en las amenazas externas", dijo.

Esta tesis fue respaldada por el general venezolano Hebert García Plaza.

"(En EE.UU.) se dieron cuenta que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaba preparada solamente para un esquema de guerra de resistencia y no para una guerra convencional", declaró a Infobae el que fuera ministro de Transporte y Alimentación de Maduro.

El oficial responsabilizó de lo ocurrido al actual ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López.

"Padrino y (Domingo) Hernández Lárez fueron quienes llevaron esa doctrina de la supuesta guerra de resistencia, que en realidad era una guerra para contener a la oposición política en Venezuela y garantizar la gobernabilidad de la revolución bolivariana en Venezuela", agregó.

Por su parte, medios internacionales como The New York Times también han asegurado que parte de los equipos de defensa aérea no estaban activos al momento de la operación ordenada por Trump. ¿La razón? Las dificultades económicas que ha atravesado el país en los últimos años y también los malos manejos administrativos.

"La corrupción nunca ayuda sobre todo cuando se habla de defensa y seguridad nacional", apuntó Withington.

Hace unas semanas, Andrei Serbin Pont, analista internacional especializado en política exterior y defensa, y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), había puesto en duda la efectividad del sistema venezolano.