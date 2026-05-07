Por qué la ropa es tan cara en Argentina y hasta el gobierno promueve comprarla en el extranjero

" Más de la mitad del precio que paga un consumidor por una prenda producida en el país corresponde a impuestos ", dice Drescher a BBC Mundo.

Según el representante del sector textil, el valor de cada prenda incluye una cadena de impuestos que empiezan con el 21% del impuesto al valor agregado (IVA), un arancel nacional indirecto que aplica al consumo de bienes y que constituye la principal fuente de recaudación del Estado.

Esta cadena continúa con el 1,2% del impuesto al cheque , que es aquel que se paga en cada cambio de manos del dinero entre los bancos, el cual fue creado en 2001 con carácter transitorio pero lleva más de 24 años de vigencia en Argentina.

"Este es un impuesto que el resto de los países no suele tener" , explica a BBC Mundo Juan Carlos Hallak, doctor en Economía de la Universidad de Harvard y profesor de Economía Internacional en la Universidad de Buenos Aires.

"Es un impuesto en cascada. Esto quiere decir que si vendés un tornillo, que después va a una pieza y luego a una máquina, pagás este impuesto tres veces", agrega Hallak, quien a su vez dirigió la subsecretaría de Inserción Internacional del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

A la lista de aranceles, se le agrega el 1,8% si la prenda la paga el cliente con tarjeta y, si es financiado en cuotas –como sucede en casi el 90% de las compras de indumentaria en el país–, se le suman casi 15% de costo financiación.

"Una prenda hecha en Argentina que se vende en el país cuesta entre un 25% y 30% más que si esa misma prenda la vendiéramos en Chile", señala Drescher.

Según datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, la venta de las marcas argentinas cayó en promedio un 38% en los últimos 18 meses, lo que llevó al cierre de más de 1.600 locales comerciales.

Además, más de 10.000 trabajadores registrados que estaban encargados de confeccionar indumentaria perdieron su trabajo. Los especialistas calculan que el sector textil genera 300.000 empleos en el país.

Desde el gobierno aseguran que "es falso que se pierden puestos de trabajo".

Milei argumentó la semana pasada en un foro empresarial que lo que se produce es una "reasignación del factor trabajo" y que esos trabajadores que se quedan sin empleo se puedan "mover más rápido" hacia otros sectores más competitivos de la economía.

Desde que asumió Milei, el gobierno bajó 24 impuestos. Sin embargo, las medidas no apuntaron a la industria textil, sino a otros sectores de la economía.

"El gobierno bajó los impuestos internos a productos como a los autos de lujo. En mi opinión, en esta circunstancia de transición que está viviendo Argentina, hubiera sido preferible bajar el impuesto al cheque", dice Hallak.

APERTURA A LAS IMPORTACIONES

El alto precio de la ropa no se explica solo por la alta carga impositiva y por el llamado "atraso cambiario", que hace que los productos hechos en Argentina sean caros tanto dentro como fuera del país.

También responde a la barrera a las importaciones de ropa que rigen desde hace años en Argentina y que el actual gobierno está levantando, según explican los especialistas.

Antes del gobierno de Milei, las prendas hechas en el exterior tenían un arancel del 35% para ingresar al país.

"En general, los países tienen tarifas a la importación, pero las que tenía Argentina para los textiles eran bastante altas", explica Hallak sobre las protecciones a la industria textil.

El actual gobierno ha dicho que esa política de protección convierte a algunos empresarios argentinos en "cazadores de zoológico", es decir, en productores que al no tener competencia externa puede determinar precios.

Por eso, el gobierno anunció el año pasado una reducción a los aranceles de ropa importada y calzado que ingresan al país desde el exterior, que pasó del 35% al 20%, "con el objetivo de bajar los precios locales y aumentar la competencia".