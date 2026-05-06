Por qué el escándalo de una cascada en una piscina ha puesto en aprietos a Javier Milei en Argentina

Hasta 2023 Manuel Adorni fue un periodista radial y columnista de periódicos en Argentina, con algunas incursiones menores en política. Cuando Milei se convierte en presidente, le ofrece el puesto de vocero oficial del recién ascendido gobierno .

Su estilo virulento, cuestionado muchas veces por sus ataques a la prensa, lo convirtió en una de las figuras centrales del entorno mileísta , junto al asesor presidencial Santiago Caputo.

En octubre de 2025, tras la victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas, Adorni fue nombrado jefe del gabinete , uno de los puestos más importantes dentro del Ejecutivo argentino.

Sin embargo, en marzo de este año, una publicación puso en evidencia que su esposa había viajado junto al funcionario en el avión presidencial en una misión oficial a Nueva York , sin tener ningún cargo dentro del gobierno que justificara su presencia.

Eso hizo que se le iniciara una investigación por uso indebido de bienes del Estado .

"Fue una mala decisión, una pésima decisión. Más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado, yo no advertí el error y por eso pido disculpas ", le dijo por entonces Adorni al diario La Nación.

Eso también abrió una caja de Pandora. Pocos días después, un diario local publicó un informe que mostraba, con video incluido, un viaje de Adorni a la ciudad uruguaya de Punta del Este -reconocida como un destino exclusivo para las vacaciones estivales- en jet privado y junto a su familia.

La revelación hizo que se iniciara otra investigación en su contra, esta vez por enriquecimiento ilícito. De acuerdo a la congresista Marcela Pagano, exaliada de Milei que ahora está en la oposición, Adorni no tendría cómo justificar esos gastos en su rol de funcionario del Estado.

Poco después se reveló que el viaje lo había subvencionado un productor televisivo amigo de Adorni.

Pero cuando el escándalo parecía mermar, aparecieron las reformas en su vivienda, ubicada en un exclusivo barrio cerrado en el oeste del conurbano bonaerense, conocido como Indio Cuá. De acuerdo a los documentos publicados por el ente acusador encargado del caso, se investiga cómo Adorni puede justificar números que alcanzan ya los US$800.000, entre deudas y gastos.

Su sueldo oficial, de acuerdo a la Presidencia de la Nación, es de 7,1 millones de pesos argentinos, que equivalen a unos US$5.000.

En esos gastos se incluyen los que señala el contratista Tabar en su declaración de esta semana, donde además de las reformas en mármol a la piscina y la cascada se realizaron una larga lista de trabajos de remodelación: de la entrada y una pérgola, la construcción o modificación de la galería, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, nuevo revestimiento exterior, colocación de nuevas puertas, mejoras en escalera y reforma total de la parrilla.

Dentro de la causa también está la compra de departamento en la Ciudad de Buenos Aires por un valor cercano a los US$230.000, de los cuales Adorni pagó US$30.000 y el resto fue acordado a pagar sin intereses con las dueñas del lugar.

Frente a esto, Adorni señaló en una entrevista radial que la causa judicial "no tiene gollete (sentido alguno), donde hay un montón de mentiras y conclusiones equivocadas".

EL EFECTO EN EL GOBIERNO

El presidente argentino ha sido férreo en su defensa de uno de sus principales alfiles.

En las últimas horas atacó la declaración de Tabar. Un post en la red X de un partidario de Milei que decía "Me parece que se viene el falso testimonio. 10 años de cárcel tiene quien perjudica con mentiras al investigado en una causa. Veremos", fue retuiteado por el mandatario.

Sin embargo, el caso Adorni ya ha hecho sentir sus efectos en los índices de aprobación del presidente: de acuerdo a Atlas Intel, es de apenas 35%, el más bajo desde que inició su mandato.