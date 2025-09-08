Por qué el despliegue del ejército de EE.UU. en el Caribe y los ejercicios militares reavivan una tensión histórica en Puerto Rico

En un comunicado, la unidad 22nd MEU de la Infantería de Marina de EE.UU. afirmó que "el terreno desafiante y el clima tropical de Puerto Rico proporcionan un entorno ideal para entrenamientos anfibios realistas y para perfeccionar habilidades especializadas como patrullaje, reconocimiento y supervivencia".

La gobernadora Jenniffer González Colón, cercana a Trump, se declaró "orgullosa" de respaldar las acciones de EE.UU., a las que describió como una garantía de seguridad.

Pero los ejercicios militares en la isla se desarrollan en medio de una notable falta de transparencia, comenta a BBC Mundo José Delgado, corresponsal en Washington del diario El Nuevo Día, el de mayor circulación en Puerto Rico.

Ni la Casa Blanca ni el Pentágono ofrecieron explicaciones claras sobre lo que ocurre.

Precisamente, el recién nombrado Departamento de Guerra estadounidense declinó un pedido de información de BBC Mundo.

Nydia Velázquez, la congresista latina con mayor experiencia en el actual Congreso de EE.UU., se declaró en contra de la "militarización de Puerto Rico" .

" Ampliar la presencia militar en la isla sería un retroceso histórico : destruiría décadas de lucha del pueblo puertorriqueño y pondría en riesgo la salud y el bienestar de nuestras comunidades con contaminación....", sostuvo la demócrata de origen boricua y que representa a Nueva York.

" Puerto Rico no es un campo de pruebas militares ni una colonia disponible para el saqueo", agregó en expresiones a El Nuevo Día.

La estrella política del partido, Alexandria Ocasion-Cortez, también de asecendencia puertorriqueña, dijo estar preocupada y "comprometida a obtener más información para el pueblo de Puerto Rico".

Otro congresista demócrata, Darren Soto, representante por Florida, apoyó los entrenamientos en Puerto Rico, siempre y cuando no sean con munición viva.

Mientras, la administración de la gobernadora González Colón pasó de negar conocimiento de los operativos a confirmarlos a presentarlos como entrenamientos rutinarios.

"Parecían dos cosas distintas. Realizaban operativos en Puerto Rico mientras movían buques y embarcaciones a Venezuela. Y se ha visto que no, no es así", subraya Delgado.

El viernes, CNN se hizo eco de la cobertura sobre los aviones F-35 enviados a Puerto Rico e indicó que una fuente de la Casa Blanca le confirmó que los ejercicios en el territorio estaban relacionados al combate contra el narcotráfico en el Caribe.

PUERTO RICO COMO ENCLAVE MILITAR

La isla no es ajena a estas operaciones.

Aunque tras la salida de la Marina de Vieques se redujeron los ejercicios, históricamente EE.UU. ha considerado la isla como un punto estratégico.

Puerto Rico se convirtió en bastión militar durante las amenazas alemanas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, recuerda Javier Colón Morera, profesor de ciencia política en la Universidad de Puerto Rico.

El académico añade que, luego de la partida de la Marina tras las protestas masivas de principios de los 2000, se planteó desarrollar varias bases militares a favor de las comunidades, como una llamada Roosevelt Roads, en el este de la isla.

No obstante, pese a intentos de distintos gobiernos a lo largo de los años, esos proyectos nunca se materializaron.