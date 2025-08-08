Por qué EE.UU. ofrece por Nicolás Maduro una recompensa superior a la que dio para capturar a Osama Bin Laden

Hasta el jueves, el monto de US$25 millones ofrecido por Maduro era igual al que en su momento ofrecieron las autoridades estadounidenses por Osama Bin Laden, el fundador del grupo terrorista Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Washington también ofreció la misma suma por información que permitiera encontrar al depuesto gobernante iraquí Saddam Hussein , luego de la invasión al país en 2003.

Y la cifra que ahora se ofrece por el mandatario venezolano supera a los US$30 millones que Washington prometía por las pistas que permitieran a sus soldados dar con el paradero de Uday y Qusay Hussein , hijos del ex hombre fuerte de Iraq.

La recompensa por los hermanos Hussein, cancelada en 2003, fue la mayor jamás otorgada bajo el Programa de Recompensas por la Justicia hasta ahora, según se lee en la página web del Departamento de Estado de EE.UU.

La suma fue pagada, de acuerdo a lo declarado por el entonces secretario de Estado de EE.UU., el fallecido Colin Powell. Pero más de 20 años han pasado desde entonces .

La recompensa de Maduro, sin embargo, es distinta y forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés).

El NRP "otorga al Secretario de Estado la autoridad legal para ofrecer recompensas de hasta 25 millones de dólares ", figura también la página web del Departamento de Estado.

Hasta la fecha, este programa ha ayudado a llevar ante los jueces estadounidenses a más de 75 extranjeros infractores graves de las leyes antinarcóticos de ese país .

Asimismo, EE.UU. ha pagado hasta el momento más de US$ 35 millones en recompensas a personas que proporcionaron información que condujo al arresto o la condena de dichos delincuentes, según la información pública disponible.

EL LÍDER DE UN GRUPO CRIMINAL

La fiscal Bondi lo acusó de ser "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo" y aseguró que en lo que va del año la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) ha incautado 30 toneladas de narcóticos provenientes de Venezuela, de las cuales siete estarían "directamente vinculadas" al gobernante.

"Maduro utiliza organizaciones terroristas como el TDA (Tren de Aragua), (el cartel de) Sinaloa y el cartel de Los Soles para traer drogas letales y violencia a nuestro país", agregó la funcionaria, quien aseguró que al gobernante le han sido incautados bienes por US$700 millones en los últimos meses.

El 25 de julio pasado, el Departamento del Tesoro calificó al cartel de los Soles como una "organización terrorista global".

Pero, ¿qué es el cartel de Los Soles? No es una organización criminal a la usanza.

"Es un grupo de círculos o redes dentro del régimen chavista que facilitan, protegen o participan en el narcotráfico", dijo en 2020 a BBC Mundo Jeremy McDermott, codirector y cofundador de Insight Crime, un centro de investigación sobre crimen organizado en América Latina y el Caribe.

Algunos expertos aseguran que esta estructura la dirigen altos funcionarios venezolanos, incluidos militares, los cuales facilitan el paso por territorio venezolano de estupefacientes producidos en Colombia.

El nombre del grupo proviene de las insignias que portan los generales venezolanos en sus uniformes.

El incremento de la recompensa también se produce luego de que, en junio, un presunto miembro de esta organización, el general venezolano Hugo Carvajal. se declarara culpable de narcotráfico y narcoterrorismo en EE.UU..