EE.UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso sancionado para hacer frente a la subida de precios por la guerra en Irán

Estados Unidos autorizó este lunes la compra temporal de petróleo ruso sancionado que actualmente se encuentra cargado en buques en alta mar.

El secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, declaró que se trataba de una medida temporal para "promover la estabilidad en los mercados energéticos mundiales" durante la guerra en Irán. La autorización durará hasta el 11 de abril.

"Esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no proporcionará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso", agregó.

Los precios del petróleo volvieron a superar los US$100 por barril este jueves y las bolsas mundiales cayeron después de que varios buques de carga más fueran atacados en el Golfo Pérsico.

Además, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo en su primer mensaje público que su país seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que suele pasar aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Jamenei también prometió "vengar la sangre" de los iraníes muertos en los ataques de EE.UU. e Israel.

"El aumento temporal de los precios del petróleo es una perturbación a corto plazo que resultará en un beneficio masivo para nuestra nación y nuestra economía a largo plazo", dijo este jueves Scott Bessent al anunciar el permiso temporal para la compra de petróleo ruso.