Por primera vez en tres décadas: EE.UU. eliminó a Colombia de lista de países que luchan contra el narcotráfico

Y que el área de coca cultivada alcanzó las 253.000 hectáreas en el mismo año.

"Bajo el liderazgo desorientado de Petro, los cultivos de coca y la producción de cocaína incrementaron a niveles históricos ", dijo el Departamento de Estado.

Las incautaciones récord de 1.764 toneladas de cocaína realizadas por la administración de Petro entre agosto de 2022 y noviembre de 2024 no fueron suficientes para renovar la certificación, pero parecen haberse tomado en cuenta para evitar el castigo más severo.

Héctor Galeano, investigador asociado del Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe, le dice a BBC Mundo que las "descertificaciones" pueden ser "duras o moderadas, con restricciones económicas e incluso políticas" .

A comienzos de 2000, Colombia se convirtió en uno de los principales destinos de ayuda y financiación estadounidenses a través del llamado "Plan Colombia" .

EE.UU financió, entre otros proyectos, un gran aumento del gasto militar al que se le atribuye el debilitamiento de la guerrilla de las Farc , entonces en guerra con el Estado.

En 2016, producto en parte de la presión militar, esta guerrilla izquierdista firmó un histórico tratado de paz con el gobierno colombiano y se desmovilizó .

Desde entonces, la asistencia estadounidense se ha reducido, pero Washington sigue siendo un aliado crucial para Colombia.

Apoyándose en varias fuentes, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) estima que en 2024 dicha ayuda sobrepasó los US$400 millones.

"Colombia es, de lejos, el socio más cercano en la lucha antinarcóticos en toda la región para EE.UU. Por muchos años, fuerzas militares de ambos gobiernos trabajaron juntas combatiendo al crimen organizado", le recuerda a BBC Mundo Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group.

Aún librando a Colombia del peor escenario, Galeano cree que podría darse una reducción de "hasta el 30-40% de recursos económicos al gobierno colombiano", aunque el alcance final de la medida de EE.UU. está por verse.

Si hubiera dado una versión dura, dice Galeano, Colombia podría haber perdido prácticamente la totalidad de la financiación, además de sufrir aranceles o el retiro de visas y sanciones a funcionarios del gobierno de Petro.

En cualquier caso, el anuncio y la exención de Trump llegaron con una advertencia:

"Mientras que EE.UU. dedicará todos los recursos necesarios para castigar criminales que habiliten la producción, transporte y contrabando de drogas ilícitas en nuestras fronteras, exijo también a los países donde estas drogas se originan y distribuyen que cumplan sus obligaciones y paren el suministro... o enfrenten graves consecuencias".

"DECISIÓN POLÍTICA"

A comienzos de septiembre, la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio dijo que, en caso de recibir una descertificación, se trataría de una "decisión política".

"Si se mira desde lo objetivo, desde lo que hemos hecho, el compromiso y el costo social en vidas y muertes de militares, lo justo sería mantener la certificación", dijo Villavicencio tras un evento en la cancillería.

En esa misma línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló ante los medios tras conocerse la decisión que la descertificación no se tiene que ver realmente con la lucha contra el narcotráfico que lleva a cabo Colombia, sino que es un "tema político" y un mensaje contra el gobierno de Gustavo Petro.

Es un análisis que comparten en cierto modo los expertos consultados por BBC Mundo.

"Es algo que ya hemos visto aplicar a Trump con respecto a América Latina. A Brasil le subió aranceles por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, su aliado político", opina Galeano.

WOLA recuerda que Estados Unidos solo ha aplicado este "castigo" a Bolivia y Venezuela desde 1997.

"A diferencia de Colombia, (esos dos países) no mantienen un relación cordial con Washington", dijo este centro de estudios.

La última vez que Colombia fue "descertificada" fue en cuando el entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998) fue acusado de recibir fondos ilícitos para su campaña procedentes del Cartel de Cali.