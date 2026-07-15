''Por la razón o por la fuerza'': De la Espriella lanza ultimátum definitivo a líderes del ELN para que deponga las armas en Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó una nueva advertencia a los líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a quienes dio "pocos días" para deponer las armas, bajo la amenaza de que, de no hacerlo, serán perseguidos y "dados de baja".

Durante una visita a Bucaramanga, capital del departamento de Santander, donde sostuvo un encuentro con un amplio grupo de alcaldes de la región, De la Espriella dirigió un mensaje directo a los cabecillas conocidos con los alias de 'Zorrito' y 'Volkswagen', recordándoles el ultimátum que lanzó hace cerca de un mes contra quienes permanezcan al margen de la ley.

"Lo he dicho y lo reitero, el mensaje también va para ustedes. Tienen pocos días, menos de un mes ya, para desmovilizarse. Bandido que no se someta a la ley será perseguido y dado de baja como el derecho corresponde", ha advertido.

El mandatario electo también aseguró que su gobierno buscará recuperar el control del departamento y reforzar la presencia del Estado en la zona.

"Vamos a liberar a Santander por la razón o por la fuerza", ha manifestado, al tiempo que ha prometido a las autoridades locales mayor inversión en seguridad, además de recursos para infraestructuras y proyectos estratégicos. "Estamos conociendo las necesidades de cada municipio, vamos a revisar las cuentas", ha dicho.

Desde que a finales de junio anunció que los grupos armados disponían de menos de un mes para abandonar las armas, De la Espriella ha reiterado ese plazo en distintos puntos del país durante su gira tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En sus intervenciones, además, ha extendido la advertencia a cabecillas regionales de organizaciones armadas.

En materia de seguridad, el presidente electo destacó recientemente como uno de sus primeros avances la predisposición de la organización criminal Los Pepes de someterse a la Justicia. El grupo, que opera en Barranquilla, surgió tras una escisión de la banda Los Costeños, con la que ha suscrito varios pactos de no agresión, incluido uno a comienzos de este año, aunque las disputas violentas entre ambas organizaciones continúan.

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