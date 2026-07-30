Polonia denuncia caída de misil ruso en su territorio tras ataque contra Ucrania

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, denunció este jueves que un misil ruso violó el espacio aéreo polaco y cayó en territorio del país, en medio de un ataque "masivo" de Moscú contra el oeste de Ucrania.

El proyectil impactó en la aldea de Tarnawa-Kolonia, en el condado de Bilgoraj, una zona cercana a la frontera con Ucrania, donde las autoridades encontraron un cráter y restos de un objeto no identificado tras reportarse un fuerte estruendo.

"Durante el ataque masivo con misiles ruso contra el oeste de Ucrania, se produjo una violación del espacio aéreo polaco", afirmó Tusk a través de un mensaje publicado en redes sociales, antes de convocar una reunión de emergencia con altos cargos del Ministerio de Defensa para analizar la situación.

Según informó el Ministerio del Interior polaco, el incidente ocurrió en el condado de Bilgoraj, donde la Policía local encontró "un cráter y restos de un objeto no identificado".

Tras trasladarse hasta la zona donde cayó el proyectil, Tusk aseguró que se trató de un misil Kh-101, un artefacto capaz de "transportar cargas explosivas".

"El tamaño del cráter, de 10 metros de diámetro y 5 metros de profundidad, indica que se produjo una explosión de este misil", explicó el jefe de Gobierno polaco.

En paralelo, el primer ministro destacó la necesidad de aumentar el apoyo internacional a Ucrania para evitar una derrota frente a Rusia.

"Tras mi conversación con Volodimir Zelenski, está claro: los próximos 100 días pueden decidir el resultado de esta guerra. Por eso, también es de gran importancia lo que Polonia haga al respecto", afirmó Tusk, luego de reunirse con el presidente ucraniano en la ciudad de Lublin, cercana a la zona afectada por el impacto.

Por su parte, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, indicó que los sistemas de seguridad del país comenzaron a prepararse varias horas antes de que el misil cruzara la frontera con Ucrania.

"La decisión de activar los sistemas se tomó antes de la medianoche. A las 2:00 horas se activaron las parejas de guardia, y el incidente ocurrió antes de las 4:00 horas", detalló.

Previamente, el titular de Defensa vinculó el hecho con la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano y advirtió sobre la cercanía del conflicto.

"Son solo metros lo que nos separa de esa guerra. Esta noche una vez más nos recuerda a todos que la situación es muy grave y representa una amenaza", señaló.

Pese al incidente, las autoridades polacas aseguraron que la situación se encuentra bajo control y destacaron que el Ejército, la Policía, el Cuerpo de Bomberos Estatales y los servicios especiales trabajan de manera coordinada.

"Mantenemos un contacto permanente con el presidente de la República de Polonia y el mando de la OTAN", indicó Tusk, quien además afirmó que mantiene comunicación con líderes europeos y que "todos" declararon "su plena solidaridad y disposición a brindar toda la ayuda posible" a Varsovia.

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