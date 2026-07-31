Trump lamenta la crisis migratoria en Ceuta y advierte: "Así estaremos nosotros si gana el bando equivocado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como "terrible" la crisis migratoria que afecta a la ciudad española de Ceuta, donde unas 60.000 personas procedentes de Marruecos han ingresado de forma irregular desde este jueves.

El mandatario republicano aprovechó la situación para advertir que Estados Unidos podría enfrentar un escenario similar si el Partido Demócrata vuelve al poder tras las elecciones presidenciales de 2028.

"Es terrible. Recuerden esta imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", ha manifestado en unas declaraciones a la cadena Fox News, para luego sentenciar que "si los demócratas llegan al poder, aquí nadie va a vivir bien".

De acuerdo con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alrededor de 60.000 migrantes han cruzado a nado desde Marruecos hacia la ciudad autónoma desde el jueves.

Además, al menos 19 personas han fallecido ahogadas durante la crisis migratoria, que continúa desarrollándose en la zona fronteriza.

La situación ha generado preocupación en Europa y ha llevado a varios países de la Unión Europea a solicitar la suspensión de España del espacio Schengen.

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