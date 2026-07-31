15 de los 19 ministros del nuevo gabinete de Keiko Fujimori registran antecedentes judiciales

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, conformó un nuevo gabinete compuesto por 19 ministros, de los cuales 15 cuentan con antecedentes por diversos delitos, según se desprende de las declaraciones juradas presentadas por las autoridades designadas.

Entre los integrantes cuestionados se encuentra el primer ministro y vicepresidente Luis Galarreta, quien asumió como una de las principales figuras del nuevo Ejecutivo. Fujimori, quien pasó por prisión por un caso de corrupción, asumió esta semana como la primera presidenta electa de Perú tras sus fallidos intentos electorales de 2011, 2016 y 2021.

De acuerdo con los antecedentes consignados, Galarreta mantiene causas pendientes por lavado de dinero, abuso de autoridad y organización criminal. Además, en su declaración jurada incluyó una investigación previa por fraude electoral y nombramiento ilegal, según informó el diario peruano La República.

Los antecedentes judiciales declarados por los integrantes del gabinete están vinculados principalmente a delitos relacionados con corrupción económica, aunque también figuran acusaciones por abuso de autoridad, hurto y lesiones físicas.

Entre los ministros con registros judiciales se encuentran el titular de Interior, César Astudillo, y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, quien cuenta con antecedentes por estafa.

Asimismo, algunos ministros no detallaron el motivo de sus investigaciones. Es el caso de César Álvarez, ministro de Justicia, y Guillermo Shinno, titular de Energía y Minas, quien registra cerca de una veintena de causas.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, declaró investigaciones por cohecho, mientras que el titular de Salud, Luis Dyer, registra antecedentes por falsificación documental y falso testimonio.

En tanto, el ministro de Transportes, Rafael Rey, mantiene un caso por un presunto delito contra la fe pública, mientras que el responsable de Trabajo, Juan Sheput, fue investigado por tráfico de influencias y colusión agravada.

MINISTROS CON MÁS INVESTIGACIONES

Dentro del gabinete, algunos secretarios de Estado concentran un número mayor de investigaciones. El ministro de Educación, José Chang, registra hasta ocho causas, mientras que el titular de Desarrollo Agrario, Marco Vineli, y el ministro de Producción, Juan Requejo, acumulan una decena de investigaciones cada uno.

Los antecedentes asociados a estos casos incluyen delitos como abuso de poder, resistencia a la autoridad, lavado de dinero, usurpación de funciones, delitos medioambientales, cohecho, atentados contra el patrimonio y asociación para delinquir.

Sin embargo, el integrante del gabinete de Keiko Fujimori con mayor cantidad de investigaciones declaradas es el ministro de Ambiente, Vladimiro Huaroc, quien registra 51 causas judiciales.

Entre los casos informados figuran nueve investigaciones por desobediencia y abuso de autoridad, además de acusaciones relacionadas con colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción de pruebas, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.

PURANOTICIA