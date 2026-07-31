Presidente del Gobierno de España culpa a las "mafias que trafican con seres humanos" de la crisis en Ceuta

Como un "ataque" y una "violación a la integridad territorial" de España calificó el presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, la crisis migratoria que se desató este jueves en Ceuta, donde cruzaron cerca de 50.000 migrantes desde Marruecos.

El mandatario calificó el hecho que afecta a la ciudad autónoma, perteneciente a España, como "inédita" y responsabilizó a las "mafias que trafican con seres humanos" de la "avalancha" de personas que ingresaron al enclave de manera irregular.

Las autoridades españolas reportaron la muerte de al menos 57 personas en el cruce de la frontera del Tarajal, considerada una de las más sensibles del mundo.

"¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta", afirmó Sánchez tras visitar la zona y reunirse con fuerzas de seguridad del Estado.

Afirmó que la crisis es una respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de su país, instancia que dictaminó que los migrantes que llegan a los dos enclaves españoles del norte de África —Ceuta y Melilla— por mar no pueden ser repatriados de forma sumaria.

"En las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tirbunal Supremo..., mediante la cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera de personas que entren por nuestro espacio a nado, por el mar, por considerar que no existe una frontera física, como sí existe cuando se atraviesa una frontera terrestre", dijo Sánchez.

"Esta es la situación; parece que esta lectura de la sentencia ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas... y ha producido una avalancha de las características y dimensiones que vimos ayer", añadió.