Polémica en EE.UU.: denuncian censura en archivos de Epstein divulgados por el Gobierno de Trump

El Partido Demócrata de Estados Unidos acusó al Gobierno del presidente Donald Trump de incumplir la ley de transparencia, luego de que el Departamento de Justicia publicara de manera parcial y censurada parte de los archivos vinculados al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. La difusión de los documentos se produjo al filo del plazo establecido por el Congreso para dar a conocer la totalidad de los antecedentes del caso.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sostuvo que la documentación liberada contiene amplias censuras, incluyendo rostros tapados en fotografías y secciones completas de informes y registros judiciales ocultos, entre ellos antecedentes del gran jurado. A su juicio, estas omisiones impiden identificar responsabilidades y conocer el alcance real de los abusos investigados.

Desde el Departamento de Justicia se defendió la publicación señalando que se realizaron esfuerzos razonables para proteger información sensible y la identidad de las víctimas. No obstante, sectores de la oposición sostienen que la ley aprobada por el Congreso exigía una divulgación completa, precisamente para evitar restricciones de este tipo y garantizar una transparencia efectiva.

Las críticas no se limitaron al Partido Demócrata. Parlamentarios republicanos como Thomas Massie, quien impulsó la normativa junto al demócrata Ro Khanna, afirmaron que la publicación no respeta ni el espíritu ni la letra de la ley firmada por Trump. Ambos legisladores señalaron que la legislación buscaba impedir expresamente censuras extensas en los archivos.

La controversia se profundizó tras advertirse la escasa presencia del nombre de Trump en los documentos divulgados, lo que fue interpretado por figuras demócratas como una señal de ocultamiento deliberado. El caso Epstein, que involucra abusos sexuales y tráfico de menores, continúa así generando tensiones políticas en Estados Unidos, reabriendo el debate sobre la real voluntad de transparencia del Gobierno federal.

