EE.UU. y Ecuador bombardean campamento guerrillero en zona fronteriza con Colombia

Una operación militar conjunta entre Ecuador y Estados Unidos terminó con el bombardeo de un campamento utilizado por el grupo narco criminal “Comandos de la Frontera”, organización vinculada a disidencias de las antiguas FARC.

El operativo se llevó a cabo en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Colombia, luego de labores de inteligencia que permitieron ubicar la infraestructura utilizada por el grupo armado.

Según informó el Ministerio de Defensa de Ecuador, el campamento funcionaba como zona de descanso y entrenamiento para integrantes del grupo, con capacidad para preparar a cerca de 50 narcotraficantes.

Las autoridades también indicaron que el lugar era utilizado por el cabecilla conocido como alias “Mono Tole”, considerado uno de los líderes del grupo criminal que opera en la zona fronteriza.

Desde Estados Unidos, el Comando Sur del Ejército (Southcom) calificó la operación como “exitosa” y confirmó que se realizaron “operaciones cinéticas letales”, aunque hasta ahora no se han reportado detenidos ni víctimas confirmadas.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, destacó el operativo señalando que Estados Unidos continuará colaborando con Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo, mientras que el Pentágono reiteró que la cooperación internacional es clave para desmantelar las redes criminales que operan en la región.

