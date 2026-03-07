Gobierno iraní anuncia pausa en ataques y pide disculpas a países vecinos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció la suspensión de los bombardeos contra países vecinos, en un intento por disminuir la tensión regional tras la reciente escalada militar en Medio Oriente.

En un discurso televisado, el mandatario explicó que la decisión fue adoptada por el Consejo de Liderazgo en funciones, órgano que asumió responsabilidades tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei durante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Pezeshkian precisó que no se lanzarán más misiles contra países vecinos, salvo en el caso de que un ataque contra Irán se origine desde territorio de alguno de ellos.

El presidente iraní incluso pidió disculpas a las naciones de la región, asegurando que Teherán no mantiene animadversión hacia sus vecinos.

Según la versión oficial del gobierno iraní, los bombardeos realizados durante los últimos días estaban dirigidos exclusivamente contra objetivos militares, vinculados a Estados Unidos o a aliados regionales de Washington.

Sin embargo, algunos países del Golfo han reportado incidentes recientes. Arabia Saudí denunció la interceptación de al menos cuatro drones y un misil provenientes desde territorio iraní.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó la contención de un incidente menor, provocado por la caída de escombros tras una interceptación aérea.

El anuncio de Teherán busca reducir la presión internacional y evitar una mayor expansión del conflicto, aunque Irán dejó claro que se reserva el derecho de responder ante cualquier nuevo ataque.

