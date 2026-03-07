EE.UU. advierte represalias tras ataques iraníes en 12 países de Oriente Medio

Estados Unidos advirtió que habrá represalias contra Irán tras denunciar una serie de ataques que, según Washington, habrían afectado a 12 países de Oriente Próximo en medio de la creciente tensión regional.

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) aseguró que las fuerzas iraníes realizaron agresiones contra distintos territorios de la región, incluyendo acciones que habrían afectado zonas civiles.

En un comunicado difundido en redes sociales, el organismo militar acusó al “régimen iraní” de lanzar ataques deliberados contra la población, calificando estos hechos como inaceptables.

Entre los incidentes mencionados se encuentra el lanzamiento de siete drones de ataque contra áreas residenciales en Baréin, lo que elevó la preocupación por el impacto del conflicto en la población civil.

Desde Washington afirmaron que estos ataques “no quedarán sin respuesta”, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones militares o estratégicas contra Teherán.

El almirante Brad Cooper, representante del Mando Central estadounidense, señaló que Estados Unidos continuará trabajando con sus aliados regionales para contrarrestar la amenaza.

En los últimos días, varios países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han reiterado que sus territorios no serán utilizados para lanzar ataques contra Irán, en un intento por reducir la tensión.

Sin embargo, algunos de esos países han sido blanco de ataques o incidentes vinculados a la escalada militar, lo que mantiene la preocupación internacional sobre una posible expansión del conflicto en Medio Oriente.

PURANOTICIA