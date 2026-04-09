Polémica en Argentina por ley que modifica la protección de los glaciares para que pueda haber actividad minera

"Esta ley protege los glaciares, por mucho que algunos quieran hacernos creer lo contrario", declaró.

Tras la reforma, los glaciares y los entornos periglaciares —que pueden no estar cubiertos de hielo, pero permanecen congelados al menos parte del año— estarán protegidos por el inventario nacional Ianigla hasta que los líderes provinciales demuestren que no funcionan como reservas de agua "estratégicas" .

En Argentina existen 16.968 glaciares, que abastecen de agua a 36 cuencas hidrográficas en 12 provincias , donde viven siete millones de personas.

El agua proveniente del deshielo de los glaciares ayuda a mitigar el impacto de las sequías , especialmente en provincias semiáridas como Mendoza, que se están volviendo más frecuentes debido al cambio climático.

Los gobernadores de las provincias ricas en minerales de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan expresaron su apoyo al proyecto de ley, afirmando que la Ley de Glaciares de 2010 obstaculizó el objetivo de "promover un desarrollo económico sostenible de las provincias y del país sin comprometer a las futuras generaciones".

Sin embargo, Greenpeace criticó el proyecto de ley.

"La función principal de todos los glaciares y de todo el entorno periglaciar es actuar como reservorio de agua dulce", declaró Agostina Rossi Serra, bióloga de Greenpeace.

"El entorno periglaciar, además de ser una reserva de agua por contener agua en su interior, experimenta un deshielo gradual que alimenta los ríos y arroyos de nuestro país", explicó.