Trump sube la apuesta con Irán: Exige un acuerdo "grande" y presiona a potencias árabes para un pacto histórico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no firmará un acuerdo con Irán si no es “grande y significativo”, y remarcó que cualquier eventual pacto será “exactamente lo contrario” al acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre Teherán y las potencias internacionales, del que Washington se retiró unilateralmente en 2018 durante su primer mandato.

“El acuerdo con Irán será uno grande o significativo, o no habrá acuerdo. Será exactamente lo contrario del desastre que supuso el Plan de Acción Integral Conjunto —nombre oficial del acuerdo de 2015— negociado por la fallida Administración Obama, que supuso un camino directo y abierto para Irán hacia las armas nucleares. No, no alcanzo acuerdos como ese”, escribió Trump en redes sociales.

El mandatario también arremetió contra el Partido Demócrata, cuyos dirigentes han cuestionado el posible pacto con Teherán. Según afirmó, sus críticos “no saben nada del acuerdo potencial” que actualmente se negocia con Irán, incluyendo “cosas que ni siquiera se han negociado aún”.

Trump sostuvo además que el Partido Demócrata “ha perdido el rumbo” y “critica constantemente cada una de las fantásticas victorias” alcanzadas por la Casa Blanca.

Más tarde, insistió en que “las negociaciones con la República de Irán marchan bien” y reiteró que “solo será un gran acuerdo para todos, o no habrá acuerdo y será una vuelta al frente de batalla y los disparos, pero más intenso y con más firmeza que antes”. “Nadie quiere eso”, enfatizó.

El jefe de Estado reveló asimismo que durante las conversaciones que sostuvo el sábado con líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin planteó la necesidad de que esos países se adhieran simultáneamente a los llamados Acuerdos de Abraham, orientados a normalizar relaciones con Israel.

“Los países sobre los que se ha discutido son Arabia Saudí, EAU, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin”, detalló Trump. Emiratos Árabes Unidos y Bahréin ya suscribieron los Acuerdos de Abraham en 2020, mientras que Egipto y Jordania mantienen tratados de paz con Israel desde 1979 y 1994, respectivamente.

En ese contexto, reconoció que “es posible que uno o dos tengan razones para no hacerlo, y eso sería aceptable”, aunque insistió en que “la mayoría deben estar preparados, tener voluntad y ser capaces de hacer que este acuerdo con Irán se convierta en un acontecimiento más histórico de lo que sería de otra forma”.

Asimismo, defendió los beneficios de los Acuerdos de Abraham para los países firmantes —entre ellos también Marruecos, Kazajistán y Sudán, aunque este último no ha ratificado formalmente su adhesión—, asegurando que han supuesto “un impulso a nivel financiero, económico y social”.

“La razón para ello es que los ‘Acuerdos de Abraham’ han sido geniales para ellos, y lo serán aún más para todos, trayendo verdadero poder, fuerza y paz a Medio Oriente por primera vez en 5.000 años. Será un documento respetado como ningún otro firmado anteriormente en cualquier lugar del mundo”, afirmó.

Trump subrayó además que una normalización regional de este tipo tendría “un nivel de importancia y prestigio incomparables”, y sostuvo que el proceso debería comenzar con la adhesión “inmediata” de Arabia Saudí y Qatar.

“Si no lo hacen, no deberían formar parte de este acuerdo, ya que demuestra mala intención”, advirtió el mandatario, quien además abrió la puerta a que Irán también pueda integrarse a los Acuerdos de Abraham, algo que Teherán ha rechazado reiteradamente.

“Eso sería especial”, sostuvo Trump, agregando que se trataría del “acuerdo más importante que cualquiera de estos países grandes, pero siempre en conflicto, han firmado hasta ahora”.

“Por ello, pido que de forma obligatoria todos los países firmen inmediatamente los ‘Acuerdos de Abraham’ que, si Irán firma este acuerdo conmigo, sería un honor que sean parte de esta inigualable coalición mundial”, añadió.

“Medio Oriente sería una región unida, poderosa y económicamente fuerte, como tal vez ninguna otra en el mundo. Por medio de este mensaje, solicito a mis representantes que inicien y completen con éxito el proceso de adhesión de estos países a los ya históricos ‘Acuerdos de Abraham’”, concluyó.

Hasta ahora, varios de los países mencionados han rechazado sumarse formalmente a estos acuerdos, y algunos —como Arabia Saudí— han condicionado cualquier normalización con Israel a la creación de un Estado palestino basado en la solución de dos Estados, con fronteras de 1967 y Jerusalén Este como capital palestina, propuesta rechazada por Israel.

El propio Trump aseguró el domingo que las conversaciones con Irán continúan avanzando “adecuadamente” con vistas a un eventual acuerdo “de principios”, aunque aclaró que no firmará ningún pacto precipitadamente porque “ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien”.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, insistió en que cualquier acuerdo deberá contar con la aprobación del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y reiteró que Teherán no renunciará a su “derecho” a desarrollar tecnología nuclear.

Actualmente, Estados Unidos e Irán mantienen un proceso de diálogo abierto, aunque las diferencias entre ambas partes han impedido la realización de una segunda reunión en Islamabad, ciudad que acogió el primer encuentro tras el alto el fuego pactado el pasado 8 de abril, prorrogado posteriormente por tiempo indefinido por Trump.

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