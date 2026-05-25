Papa León XIV pide "desarmar" a la inteligencia artificial y advierte de los peligros de esta tecnología en su primera encíclica

El Pontífice advirtió de los paralelismos entre la tragedia histórica de la esclavitud tradicional y las amenazas emergentes de "nuevas esclavitudes digitales".

Sugirió que existe el riesgo de una normalización similar de la explotación y que la humanidad se encuentra ante una encrucijada moral comparable .

De manera inusual, el papa León optó por presentar él mismo la encíclica —titulada Magnifica Humanitas ("Magnífica Humanidad")— en el Vaticano, acompañado por expertos en IA, entre ellos Christopher Olah, cofundador de la empresa estadounidense de IA Anthropic.

LA ADVERTENCIA SOBRE LA IA En sus declaraciones tras la presentación de la encíclica, Olah señaló que todo laboratorio de IA —incluido el suyo— opera "dentro de un conjunto de incentivos y restricciones que, en ocasiones, pueden entrar en conflicto con la necesidad de actuar correctamente".

Sería un error creer que los asuntos relacionados con la IA deben ser gestionados exclusivamente por informáticos como él, añadió Olah.

"Las interrogantes que plantea la IA trascienden el ámbito de la comunidad de investigación en inteligencia artificial, no solo por sus implicaciones, sino también por su propia naturaleza", explicó.

La encíclica del Papa —en la que también se abordan los numerosos riesgos potenciales de la IA— constituye además un mensaje contundente dirigido a quienes ocupan posiciones de poder, recordándoles su responsabilidad de frenar las "amenazas" que esta tecnología plantea.

Por ejemplo, el Papa condenó el uso de la IA en la guerra, afirmando que reducir el control humano sobre el armamento hace aún más difícil considerar una guerra como "justa", y advirtió sobre el inicio de una carrera armamentística basada en IA.

"Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable", sentenció.

La IA no solo no elimina la "inhumanidad intrínseca" de la guerra, señaló, sino que además corre el riesgo de desencadenar conflictos con mayor rapidez y volverlos más impersonales al "rebajar el umbral para recurrir a la violencia, transformando la defensa en predicción de amenazas y, por tanto, reduciendo a las víctimas a meros datos".