Poder Judicial de Perú prolonga por 12 meses la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo

El Poder Judicial de Perú determinó este viernes que el expresidente Pedro Castillo deberá permanecer bajo prisión preventiva hasta marzo de 2027.

Esta resolución, dictada por el magistrado Edhin Campos, prolonga por 12 meses adicionales la medida cautelar que originalmente se le impuso en marzo de 2023, en el contexto de las indagatorias por presuntos delitos de corrupción.

La investigación que mantiene al exjefe de Estado (2021-2022) tras las rejas se centra en la supuesta existencia de una organización criminal que habría operado bajo su mando. Según la tesis de la Fiscalía, esta red se dedicaba a gestionar el cobro de comisiones ilícitas a cambio de adjudicar contratos estatales, operando fundamentalmente a través de las carteras de Vivienda y Transportes a favor de empresas y personas cercanas al círculo del poder.

En este mismo proceso judicial figura el exministro Geiner Alvarado, quien lideró ambos ministerios durante la gestión de Castillo. De acuerdo con lo reportado por el diario 'La República', Alvarado también enfrentará una extensión de su reclusión preventiva, la cual se fijó hasta octubre de este año.

Para el Ministerio Público peruano, el rol de Alvarado fue determinante en la ejecución de los proyectos cuestionados, mientras que Castillo es sindicado como el presunto cabecilla de la estructura. Los cargos que enfrentan ambos exfuncionarios incluyen tráfico de influencias, colusión y organización criminal.

Cabe recordar que esta no es la única situación judicial compleja para el exlíder peruano. Castillo ya cuenta con una condena de once años y cinco meses de cárcel por el delito de conspiración para rebelión, derivada de su fallido intento de autogolpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022.

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