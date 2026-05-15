Rescatan a 11 personas con vida después de que su avión se estrellara en el Atlántico: "Un verdadero milagro"

En 25 años de vuelo, el piloto Ian Nixon nunca se había enfrentado a nada parecido al accidente que lo dejó a él y a 10 pasajeros a la deriva durante horas en el océano Atlántico, hasta ser rescatados frente a la costa este de Florida.

El martes, durante lo que debería haber sido un vuelo rutinario de 20 minutos entre dos islas de las Bahamas, Nixon fue testigo de un desastre técnico tras otro: primero dejó de funcionar el sistema de navegación, luego la radio, luego un motor y, por último, el otro.

"Durante un tiempo no pude comunicarme con nadie por radio", relató Nixon. "Intenté llamar a Freeport (Bahamas); traté de llamar por radio a Miami. No sé si me escucharon, pero no obtuve respuesta", contó el piloto a la cadena CBS News, socia de la BBC en EE.UU.

El avión se dirigía desde Marsh Harbour, en las islas Ábaco de las Bahamas, a Freeport, en Grand Bahama.

Al no poder aterrizar en ningún sitio, el piloto bahameño "abandonó" la aeronave en aguas situadas a unos 289 km al norte de Miami, en una maniobra de último recurso ejecutada intencionadamente cuando no había otras opciones posibles.