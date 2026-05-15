Nuevo brote de ébola en el Congo deja 65 fallecidos y más de 200 casos sospechosos

Autoridades de la República Democrática del Congo declararon un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri que ha dejado hasta el momento a 65 personas muertas y 246 casos sospechosos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) informaron que "se han notificado aproximadamente 246 casos sospechosos y 65 fallecimientos, principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara. Se han registrado cuatro fallecimientos entre los casos confirmados por laboratorio".

El brote fue confirmado tras detectar el virus del Ébola en 13 de las 20 muestras analizadas en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) de la RDC y después de consultar con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública de este país.

Debido a esto, se convocó para este viernes una reunión urgente de coordinación de alto nivel con las autoridades sanitarias de congoleñas, ugandesas y sudanesas, junto con otros actores como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de la Onu para la Infancia (UNICEF) o la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por su parte, la OMS movilizó a sus expertos a la provincia de Ituri, en la región noreste de la República Democrática del Congo (RDC), para ayudar a las autoridades a contener lo que constituye el décimo séptimo brote de ébola en este país desde 1976.

(Imagen archivo: AP Foto/Al-hadji Kudra Maliro)

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