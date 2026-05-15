Perú define su segunda vuelta después de un mes: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez competirán por la presidencia

El máximo órgano electoral de Perú concluyó este viernes el recuento de los votos de la primera vuelta presidencial celebrada el pasado 12 de abril, confirmado que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, será quien dispute la Presidencia a la candidata conservadora Keiko Fujimori el próximo 7 de junio.

De acuerdo a los datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100% del escrutinio, la líder de Fuerza Popular cosechó el 17,18% de los votos, esto es, más de 2,8 millones de votos, muy por delante del segundo puesto.

Mientras, el candidato de izquierda Roberto Sánchez afianzó su ventaja por la mínima al Rafael López Aliaga, al obtener el apoyo del 12,03% de los electores. Supera así al representante de Renovación Popular por 21.210 papeletas.

En todo caso, será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien se encargue de proclamar los resultados oficiales este domingo, de acuerdo a la prensa local, una vez reciba los datos de la ONPE.

El partido de López Aliaga ya aceptó su derrota en un comunicado difundido este jueves en sus redes sociales en el que prometía "luchar firmemente desde el Congreso para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad".

Estos comicios no han estado exentos de polémica y de hecho el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha acordado la realización de una auditoría "informática integral y exhaustiva" sobre el proceso de la primera vuelta, y después de que el jefe de la ONPE al momento de celebrar la primera ronda, Piero Corvetto, presentara su dimisión el pasado 21 de abril al admitir retrasos logísticos.

En este contexto, Corvetto y otros seis funcionarios del organismo electoral están siendo investigados por supuestas irregularidades después de que unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran no haber podido ejercer su derecho al voto la jornada electoral, debido a la falta de material electoral, por lo que las autoridades prorrogaron la votación hasta el lunes 13.

(Imagen: AFP)

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