Petróleo supera los US$100 tras destrucción de cinco tanqueros iraníes por Estados Unidos

El precio del petróleo Brent subió por encima del 2%, hasta superar los 100 dólares por barril, nivel que no rebasaba desde el pasado 23 de julio, mientras que el costo del crudo West Texas Intermediate (WTI), se encareció igualmente un 2%, hasta los 94,90 dólares por barril, tras un nuevo intercambio de ataques entre EEUU e Irán.

El precio del Brent ya acumula este mes una subida de casi el 13% y es un 50% más caro que hace un año. El recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo está provocando de nuevo el temor a una interrupción del suministro, lo que está empujando los precios del crudo al alza.

Estados Unidos afirmó este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes en represalia por los intentos de la República Islámica de atacar durante los últimos días un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos.

"Las fuerzas del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) destruyeron cinco petroleros iraníes este 8 de septiembre, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica atacara en dos ocasiones durante los últimos dos días a un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos con misiles balísticos", anunció la autoridad castrense en un mensaje en redes.

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