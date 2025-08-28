Petro intensifica la lucha contra "la mafia" y pide militarizar la frontera con Venezuela

En un gesto que marca un posible cambio en su compleja relación bilateral, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a su par venezolano, Nicolás Maduro, que militarice la frontera común. La petición tiene como objetivo una acción coordinada para combatir a "la mafia", que opera en la zona, y se produce luego de que Venezuela enviara 15.000 uniformados a la región limítrofe.

"Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia", escribió Petro en su cuenta de X. El mandatario colombiano también confirmó que ha ordenado a su propio Ejército aumentar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. El objetivo, según el presidente, es que "es la coordinación entre los dos estados" lo que "le gana a la mafia".

Aunque el gobierno venezolano de Maduro afirma que su despliegue busca establecer una "Zona de Paz", ha negado la existencia de grupos armados colombianos en su territorio. Sin embargo, estas declaraciones contradicen lo que ocurre en una de las regiones más violentas del país, donde operan guerrillas como el ELN, disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes.

Este acercamiento fronterizo ocurre en medio de la tensión con Estados Unidos, después de que el director de la Administración de Control de Drogas (DEA) acusara a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas para el envío de "cantidades récord de cocaína" hacia carteles mexicanos.

