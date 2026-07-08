Petro acusa a Abelardo de la Espriella de "despedazar la Constitución" y reaviva tensión tras elecciones en Colombia

La tensión política en Colombia continúa escalando luego de que el presidente saliente, Gustavo Petro, acusara al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, de "despedazar la Constitución" y reiterara que su triunfo en las elecciones se produjo "con ayuda extranjera", lo que, a su juicio, vulnera la Carta Magna.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Petro sostuvo que el presidente electo alcanzó el poder con respaldo externo y cuestionó la legitimidad de su victoria.

"Usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la constitución. Primero porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución", ha dicho en un mensaje en redes sociales, en el que Petro ha afirmado que "Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente".

El mandatario saliente también respondió a las críticas formuladas por De la Espriella respecto del rol de las Fuerzas Armadas, asegurando que nunca ha impartido instrucciones que contravengan la Constitución.

Asimismo, ha asegurado que "jamás" ha dado órdenes "contra la Constitución" a las Fuerzas Armadas, tras las críticas de De la Espriella. "Hasta el 6 de agosto a la 12 de la noche soy comandante supremo de las fuerzas militares. Este 20 de Julio el pueblo festeja a sus fuerzas armadas y grita independencia nacional", ha zanjado.

Las declaraciones de Petro surgieron luego de que el presidente electo lo acusara de promover un intento de golpe de Estado y solicitara el respaldo de las Fuerzas Armadas para resguardar el orden constitucional, en medio de la controversia por los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

"Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello", ha advertido, después de que diera indicaciones a los suyos de levantarse del proceso de transición con el actual Gobierno ante su postura de no reconocer su triunfo en las urnas frente el candidato del oficialismo, Cepeda.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, De la Espriella insistió en que Petro y el oficialista Iván Cepeda aún no reconocen su victoria electoral y acusó al Gobierno saliente de intentar mantenerse en el poder.

En un discurso emitido en sus redes sociales, De la Espriella denunció que Petro y el derrotado Iván Cepeda continúan sin reconocer su triunfo y advirtió de que esa "resistencia pacífica" a la que apelan "no es más que un disfraz del plan perverso que tienen para atornillarse en el poder".

Finalmente, el mandatario electo hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional para que respalden la defensa de la institucionalidad frente a lo que calificó como un intento de alterar el resultado de las elecciones.

Por lo mismo, ha pedido a las Fuerzas Armadas que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y a la comunidad internacional que le apoye hasta que cese este presunto intento de golpe de Estado.

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