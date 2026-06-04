Masivas protestas en Albania contra el resort que quieren construir Ivanka Trump y Jared Kushner

Las protestas en el centro de Tirana, la capital de Albania, no son precisamente algo inusual. El opositor Partido Democrático (PD) las organiza con tanta frecuencia que casi podrían considerarse una peculiar atracción turística.

Pero las manifestaciones nocturnas de esta semana frente a la oficina del primer ministro Edi Rama han sido diferentes: estaban dirigidas contra Jared Kushner y su esposa, Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, así como contra el gobierno del Partido Socialista.

El foco de las protesta es un proyecto turístico en la costa adriática de Albania. Affinity Partners, la empresa de Kushner, sería uno de los inversores, y Rama ha acogido el proyecto con los brazos abiertos.

Los manifestantes lo rechazan generalizadamente, no solo como un acto de oposición. Algunos participantes han llevado incluso pancartas en las que se pedía el encarcelamiento del líder del PD, Sali Berisha -que se enfrenta a cargos de corrupción por otro asunto- y de Rama.

Un flamenco rosa ha sido el emblema de las protestas. Esto recuerda al uso de un patito amarillo en un movimiento de protesta ciudadana de larga data en la capital de Serbia, Belgrado. Pero en el caso de Albania, el ave refleja las preocupaciones muy concretas de los manifestantes.

Los que rechazan el proyecto afirman que los planes de desarrollo en la isla de Sazan, y en un emplazamiento en Zvernec, cerca de la ciudad costera de Vlora, suponen una amenaza para los flamencos -que son una especie protegida- así como para otras especies de la zona de humedales protegida.