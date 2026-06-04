Zelensky propone conversaciones cara a cara con Putin en una carta abierta al presidente ruso

Las negociaciones para el alto el fuego se han estancado en los últimos meses, desde que comenzó la guerra de Irán y fracasaron las anteriores conversaciones de paz en Ginebra, Abu Dabi y Estambul.

En la carta, de más de 1.800 palabras, Zelensky afirmó que " no es que en Ucrania nos preocupe el destino de los soldados rusos después de todo lo que su guerra ha traído a nuestro país ".

"Pero sí me preocupan los ucranianos. Estamos perdiendo a nuestra gente, y cada pérdida nos resulta dolorosa ".

El líder ucraniano afirmó que los rusos se habían cansado de los ataques con drones y misiles ucranianos, de la escasez de gasolina y del aumento de los precios, así como de la guerra.

"No tenga miedo de tomar el camino que los saque de esta guerra. Eso es lo principal que se les pide ahora", señaló. Ucrania propone poner fin a la guerra "mediante un diálogo directo entre nosotros", añadió.

Según Zelensky, aunque Estados Unidos está "totalmente centrado en la cuestión de Irán", sería "un error limitarse a esperar" a que la guerra en Europa volviera a ser el centro de su atención.

Señaló que las negociaciones cara a cara podrían tener lugar en un país como Suiza o Turquía.

La carta del presidente ucraniano llegó el mismo día en que Putin se encontraba en San Petersburgo, donde se celebra un importante foro económico.

El día anterior, Kiev había lanzado un ataque con drones en las afueras de la ciudad que Zelensky describió como "un saludo".

Por otra parte, las autoridades respaldadas por Rusia en la península de Crimea ocupada culparon a Ucrania de la muerte de cuatro personas en los ataques contra Simferópol. Kyiv afirmó que había alcanzado un depósito de combustible.

LAS DUDAS DE PUTIN

El presidente de Rusia tocó el tema de la guerra durante una rueda de prensa con periodistas el jueves en San Petesburgo.

En ella, pareció poner inmediatamente en duda que pudiera llegar a celebrarse una reunión o alcanzarse un acuerdo, además de cuestionar que el presidente de Ucrania sea un interlocutor válido.

"Si el señor Zelensky es un representante legítimo de Ucrania o no es una cuestión que deben resolver los abogados, mediante un análisis jurídico", dijo.