Zelensky propone conversaciones cara a cara con Putin en una carta abierta al presidente ruso

El presidente de Ucrania planteó al líder de Rusia que ambos sostengan un diálogo para intentar poner fin a la guerra.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, planteó en una carta abierta dirigida al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ambos líderes sostengan un diálogo cara a cara para intentar poner fin a la guerra.
En la misiva, afirmó que sería "un error limitarse a esperar" a que la guerra en Europa vuelva a ser el centro de atención de Estados Unidos, y añadió que la paz solo podría alcanzarse "mediante un diálogo directo" entre Ucrania y Rusia.
También pidió un alto el fuego total mientras duren tales negociaciones, algo que Putin descartó este jueves.
Mientras, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que la idea de que las dos partes se reúnan es "estupenda", según declaró desde Washington.
Por su parte, el Kremlin confirmó que había recibido la carta y que Putin sería informado al respecto.
Poco después, en declaraciones a periodistas extranjeros en San Petersburgo, sin haber visto aparentemente el contenido de la carta, Putin afirmó que estaba "sin duda preparado y dispuesto a alcanzar un acuerdo con Ucrania", pero señaló que era necesario hacer ciertas concesiones.
Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
Las negociaciones para el alto el fuego se han estancado en los últimos meses, desde que comenzó la guerra de Irán y fracasaron las anteriores conversaciones de paz en Ginebra, Abu Dabi y Estambul.
En la carta, de más de 1.800 palabras, Zelensky afirmó que "no es que en Ucrania nos preocupe el destino de los soldados rusos después de todo lo que su guerra ha traído a nuestro país".
"Pero sí me preocupan los ucranianos. Estamos perdiendo a nuestra gente, y cada pérdida nos resulta dolorosa".
El líder ucraniano afirmó que los rusos se habían cansado de los ataques con drones y misiles ucranianos, de la escasez de gasolina y del aumento de los precios, así como de la guerra.
"No tenga miedo de tomar el camino que los saque de esta guerra. Eso es lo principal que se les pide ahora", señaló. Ucrania propone poner fin a la guerra "mediante un diálogo directo entre nosotros", añadió.
Según Zelensky, aunque Estados Unidos está "totalmente centrado en la cuestión de Irán", sería "un error limitarse a esperar" a que la guerra en Europa volviera a ser el centro de su atención.
Señaló que las negociaciones cara a cara podrían tener lugar en un país como Suiza o Turquía.
La carta del presidente ucraniano llegó el mismo día en que Putin se encontraba en San Petersburgo, donde se celebra un importante foro económico.
El día anterior, Kiev había lanzado un ataque con drones en las afueras de la ciudad que Zelensky describió como "un saludo".
Por otra parte, las autoridades respaldadas por Rusia en la península de Crimea ocupada culparon a Ucrania de la muerte de cuatro personas en los ataques contra Simferópol. Kyiv afirmó que había alcanzado un depósito de combustible.
El presidente de Rusia tocó el tema de la guerra durante una rueda de prensa con periodistas el jueves en San Petesburgo.
En ella, pareció poner inmediatamente en duda que pudiera llegar a celebrarse una reunión o alcanzarse un acuerdo, además de cuestionar que el presidente de Ucrania sea un interlocutor válido.
"Si el señor Zelensky es un representante legítimo de Ucrania o no es una cuestión que deben resolver los abogados, mediante un análisis jurídico", dijo.
También dejó entrever que mantiene su intención de controlar toda la región del Donbás y sugirió que era algo sobre lo que la Unión Europea podría convencer a Zelensky.
En su carta, Zelensky acusó a Putin de posponer regularmente sus propios plazos para la conquista de partes de Ucrania y mencionó específicamente la región de Donetsk, que se encuentra en el Donbás. "No la conquistarán", afirmó.
El presidente Trump celebró la carta de Zelensky y dijo que creía que EE.UU. había sido fundamental para acercar a los dos países a la paz: "Me alegro de que quizá estén hablando de reunirse. Creo que hemos tenido mucho que ver en ello", dijo.
"Creo que sería estupendo que se reunieran. Deberían hacerlo. Que lo hagan".
Cuando se le preguntó por las concesiones que tendrían que hacer ambas partes, dijo que "prefería no decir" cuáles serían, pero añadió: "Quiero que cada uno haga ciertas concesiones, y creo que lo van a hacer".
El jueves por la mañana, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que la postura de Estados Unidos respecto a Ucrania "no era diferente" a la de sus aliados europeos.
"La guerra de Biden se ha convertido en la guerra de Trump", afirmó.
(Imagen: EPA)
PURANOTICIA // BBC MUNDO