Al menos ocho muertos y 15 heridos dejan nuevos ataques de Israel contra Líbano

Ocho personas fallecidas y otras quince heridas dejaron ataques de Israel contra distintas localidades en el sur y el este de El Líbano.

Ello se produjo pese al alto el fuego alcanzado a mediados de abril y pactado de nuevo tras una ronda de negociaciones entre delegaciones de los dos países efectuada esta semana en Washington.

El Ministerio de Sanidad libanés confirmó que cinco de las víctimas murieron tras un bombardeo del Ejército israelí contra la ciudad de Sahmar, en el valle de la Becá, que dejó además un herido.

Los ataques de Israel contra el sur de El Líbano han provocado tres muertos y siete heridos, entre ellos tres menores, en el distrito de Tiro, indicó en un comunicado de la agencia de noticias estatal NNA.

El Ministerio añadió que un ataque de las tropas israelíes efectuado durante la madrugada en Arab al Yal, en el distrito de Sidón, dejó siete personas heridas, incluidos dos niños.

La cartera libanesa elevó a 3.526 los muertos, incluidos 129 profesionales sanitarios, y fijó en 10.733 los heridos por los ataques de Israel contra El Líbano desde el pasado 2 de marzo.

Ese día, el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus enfrentamientos.

(Imagen referencial: EFE/Stringer)

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