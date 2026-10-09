Pentágono transmitirá en vivo la ejecución del primer militar que será fusilado en EE.UU. desde la II Guerra Mundial

La ejecución de Nidal Hasan, quien asesinó a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009, será transmitida en directo.
El público podrá ven en vivo la ejecución por fusilamiento del exmayor del ejército estadounidense, Nidal Hasan, informó este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
Un funcionario del Departamento de Defensa declaró a la BBC que la ejecución del sujeto que asesinó a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009, será transmitida en directo.
A principios de esta semana, el Pentágono anunció que ejecutaría a Hasan por fusilamiento, que será el primero de un militar desde la Segunda Guerra Mundial
"Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público", dijo Hegseth el jueves. "Porque la gente necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias".
Se cree que su fusilamiento sería la primera ejecución pública en Estados Unidos en casi un siglo. John Mills, un abogado que trabaja con reclusos condenados a muerte, afirmó que la decisión de transmitirla en directo no tiene "precedentes en la era moderna" y se encuentra en un "terreno jurídico incierto".
La oficina de derechos humanos de la ONU declaró a AFP que transmitirla en vivo sería "equivalente a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura".
El organismo de la ONU señaló que ya había hecho declaraciones similares sobre las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, afirmando que estas "constituyen una forma de trato o castigo cruel, inhumano o degradante".
El senador demócrata Chris Murphy dijo a CNN que la idea era "repugnante" y evocaba las ejecuciones llevadas a cabo por el grupo Estado Islámico.
Hegseth dijo en una entrevista con el medio de televisión conservador Real America's Voice que Hasan se enfrentará a "un pelotón de fusilamiento de soldados". "Como debe ser", aseguró.
La ejecución está programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, según anunció el martes el secretario del Ejército estadounidense.
El secretario de Defensa hizo la recomendación y Trump la aprobó, dijo el lunes el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
Hasan, psiquiatra del ejército estadounidense originario de Virginia, admitió ante el tribunal ser responsable del tiroteo y pidió disculpas por "cualquier error".
Durante un consejo de guerra en 2013, declaró que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán.
Los asesinatos del 5 de noviembre de 2009 fueron el ataque no bélico más mortífero jamás perpetrado contra una base militar estadounidense.
El tiroteo tuvo lugar en un edificio médico abarrotado, donde los soldados que iban a ser desplegados esperaban revisiones médicas y vacunas.
John Galligan, asesor legal de Nidal Hasan, declaró a la BBC este viernes que la ejecución del exmilitar se estaba tratando como un "espectáculo circense".
(Imagen: Universidad de Ciencias de la Salud de los Servicios Uniformados del Gobierno de los Estados Unidos via Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO