Pentágono transmitirá en vivo la ejecución del primer militar que será fusilado en EE.UU. desde la II Guerra Mundial

El público podrá ven en vivo la ejecución por fusilamiento del exmayor del ejército estadounidense, Nidal Hasan, informó este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Un funcionario del Departamento de Defensa declaró a la BBC que la ejecución del sujeto que asesinó a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009, será transmitida en directo.

A principios de esta semana, el Pentágono anunció que ejecutaría a Hasan por fusilamiento, que será el primero de un militar desde la Segunda Guerra Mundial

"Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público", dijo Hegseth el jueves. "Porque la gente necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias".

Se cree que su fusilamiento sería la primera ejecución pública en Estados Unidos en casi un siglo. John Mills, un abogado que trabaja con reclusos condenados a muerte, afirmó que la decisión de transmitirla en directo no tiene "precedentes en la era moderna" y se encuentra en un "terreno jurídico incierto".

La oficina de derechos humanos de la ONU declaró a AFP que transmitirla en vivo sería "equivalente a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura".

El organismo de la ONU señaló que ya había hecho declaraciones similares sobre las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, afirmando que estas "constituyen una forma de trato o castigo cruel, inhumano o degradante".