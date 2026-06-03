Ucrania bombardea San Petersburgo en respuesta a ataque ruso que dejó 22 muertos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó este miércoles que las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron una serie de ataques contra objetivos estratégicos en territorio ruso, incluida una terminal petrolera en San Petersburgo, en respuesta a los recientes bombardeos que dejaron 22 muertos en Ucrania.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que las operaciones alcanzaron "importantes instalaciones en territorio ruso" y aseguró que se obtuvieron "buenos resultados". Entre los objetivos atacados mencionó una terminal petrolera ubicada en San Petersburgo, a más de mil kilómetros de la frontera con Ucrania, además de instalaciones militares en la base naval de Kronstadt.

"Importantes instalaciones en territorio ruso" han sido atacadas por las fuerzas ucranianas y ha apuntado a "buenos resultados". Así, ha señalado que entre los lugares atacados figura la citada terminal petrolera, a "unos 1.100 kilómetros" de la frontera entre Rusia y Ucrania, así como "objetivos puramente militares en la base de Kronstadt".

Zelenski también detalló que otro de los blancos fue una empresa vinculada a la producción de armamento en la región de Tambov.

"Otro objetivo fue una empresa en la región de Tambov dedicada a la producción de armamento ruso. La distancia al frente es de casi 600 kilómetros", ha especificado en un mensaje publicado en redes sociales. "Doy las gracias a nuestros soldados su precisión. El plan de sanciones de largo alcance de Ucrania se está aplicando con la precisión necesaria para acercar la paz", ha zanjado.

Por su parte, el gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, confirmó que diversas infraestructuras resultaron afectadas por los ataques con drones y denunció la responsabilidad de las fuerzas ucranianas.

"Infraestructuras" en Kronstadt, Kirovski y Krasnoselski "han sido atacadas por drones de los nazis ucranianos". "Múltiples instalaciones han sufrido daños", ha dicho, al tiempo que ha confirmado que hay además "varios heridos", si bien no se han registrado víctimas mortales.

El ataque se produjo apenas horas antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, cuya edición de este año se desarrolla bajo el lema "Diálogo Pragmático, el camino hacia un futuro estable".

Según la agencia rusa Interfax, el encuentro contará con la presencia de altas autoridades del Gobierno ruso, entre ellas el vice primer ministro Denis Manturov, el ministro de Desarrollo Económico, Maximo Reshetnikov, y el ministro de Industria, Anton Alijanov.

En paralelo, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que sus sistemas de defensa antiaérea lograron interceptar la gran mayoría de los drones lanzados por Rusia durante las últimas horas.

Por otra parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante las últimas horas 189 de los 198 drones lanzados por las tropas rusas, antes de confirmar impactos en siete ubicaciones.

"El ataque continúa, dado que hay drones enemigo en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que respete las normas de seguridad.

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