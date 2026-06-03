De la Espriella agradece el apoyo de Trump: "Juntos somos indestructibles"

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella agradeció este miércoles el respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que, en caso de imponerse en la segunda vuelta electoral, impulsará una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos países.

A través de redes sociales, el aspirante, conocido públicamente como "El Tigre", destacó el apoyo del mandatario estadounidense y proyectó un fortalecimiento de los vínculos políticos y estratégicos entre Washington y Bogotá.

"Con la frente en alto y el corazón palpitante de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor presidente!", se ha expresado De la Espriella, quien se hace llamar 'El Tigre' y no ha dudado en deshacerse en elogios hacia el mandatario estadounidense.

El candidato también valoró el liderazgo de Trump y lo presentó como una referencia política frente a los desafíos que, a su juicio, enfrenta la región.

"En usted reconozco a un líder de temple, que no se doblega ante las modas ideológicas ni ante los enemigos de la libertad. Usted ha abierto la senda para derrotar a los poderes de siempre en alianza con el pueblo", ha adulado.

De la Espriella sostuvo además que Colombia y Estados Unidos comparten una visión común respecto al futuro político y estratégico del continente.

De la Espriella ha afirmado que Estados Unidos y Colombia "son naciones hermanas" a las que une "la sangre de héroes" y un "destino común de defender la civilización occidental" en las Américas. "Juntos somos indestructibles", ha expresado el candidato de la ultraderecha.

Asimismo, planteó que una eventual administración encabezada por él buscaría estrechar la cooperación con Washington en distintas áreas.

"Esa unión, fortalecida por dos líderes que se respetan y que comparten los mismos valores y principios innegociables, hará más prósperos a nuestros pueblos", ha escrito en redes sociales, destacando la "plena identidad" que existe entre sus nociones de como han de aplicarse las políticas la seguridad en la región.

Uno de los principales ejes de esa agenda, según explicó, estaría centrado en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

"El narcoterrorismo es el cáncer que carcome nuestras sociedades y lo vamos a combatir sin tregua, con mano de hierro y sin complejos", ha expresado De la Espriella, que ha enumerado otras de sus coincidencias, como la "sagrada defensa de la propiedad privada", el libre comercio, o su concepto de libertad.

Finalmente, el candidato reafirmó su postura frente a las corrientes políticas de izquierda en la región y anunció su intención de sumarse a iniciativas impulsadas por sectores conservadores del continente.

"Hacemos un frente común contra el comunismo que pretende envenenar nuestras repúblicas e integraremos la Alianza del Escudo de las Américas para que la estrella de la libertad nunca se apague en este hemisferio", ha añadido, en alusión al consorcio promovido por Washington para reunir a los gobiernos conservadores de la región.

Las declaraciones se producen en medio de la campaña presidencial colombiana y en un contexto marcado por el debate sobre la seguridad, la política exterior y el posicionamiento internacional que deberá adoptar el país en los próximos años.

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