Partido Liberal de Brasil rechaza la proclamación de Flávio Bolsonaro como “líder” y advierte un debilitamiento de la oposición

El Partido Liberal (PL), formación del senador y excandidato Flávio Bolsonaro, rechazó el comunicado en el que este se proclamó “líder” de Brasil tras trasladarse a Estados Unidos, en medio de crecientes críticas de dirigentes de la derecha brasileña. Estos advierten que su decisión podría debilitar a la oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones.

"No me gustó", reconoció el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, al llegar este jueves a la residencia del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple en arresto domiciliario su condena por golpismo. La visita fue autorizada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, según recoge G1.

Dentro del partido existe preocupación por las posibles consecuencias de la salida de Bolsonaro, ante el temor de que su ausencia debilite a la colectividad, que se ha consolidado como la principal fuerza del Congreso tras las elecciones generales. En estos comicios, además de la Presidencia, también estaba en juego la composición de las cámaras legislativas y la elección de los gobiernos regionales.

Asimismo, su ausencia podría favorecer el ascenso de Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro y recién elegida senadora, como figura de liderazgo del bolsonarismo. Sin embargo, esta posibilidad no sería del agrado de sus hijastros, incluido Flávio, con quien protagonizó un nuevo desencuentro, esta vez de manera pública, en plena precampaña electoral.

Las críticas a la decisión de Flávio Bolsonaro también han surgido desde otros sectores de la derecha brasileña. Entre ellos se encuentra el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quien, tras conocer el contenido del comunicado publicado la víspera, le instó a "seguir adelante" y a "respetar los resultados de las elecciones".

En una primera versión del comunicado, Bolsonaro se presentó como "presidente electo". Sin embargo, posteriormente publicó una modificación en la que pasó a definirse simplemente como "líder", al tiempo que insistió en no reconocer los resultados de las elecciones.

De Freitas, quien en su momento fue considerado un posible candidato de consenso de la derecha para estos comicios, afirmó que, aunque comprende el descontento del mayor de los hijos del expresidente, la situación exige "responsabilidad" y "serenidad" para construir una oposición sólida. Según sostuvo, esto se consigue "respetando el proceso democrático y trabajando dentro de las instituciones".

Esta postura es compartida por buena parte de la derecha brasileña, incluidas fuerzas del llamado 'centrão', el bloque de partidos que ejerce una importante influencia en el Congreso y cuyo respaldo resulta clave para sacar adelante la agenda legislativa. Entre estas agrupaciones figuran União Brasil, el Partido Social Democrático (PSD) y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), además de sectores evangélicos.

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