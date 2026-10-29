Partido de Netanyahu denuncia presunta injerencia extranjera y compra de votos en las elecciones de Israel

El partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, denunció una presunta trama de injerencia extranjera en el proceso electoral israelí, a la que se refiere como 'Ra'amgate' (Liga Árabe Unida), y exigió una investigación inmediata por parte de los servicios de seguridad y la Policía.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la formación calificó el supuesto escándalo como "un terremoto" y aseguró que las elecciones fueron manipuladas. Para respaldar sus acusaciones, el partido de Netanyahu se basó en declaraciones del juez Noam Solberg, presidente del Comité Central de Elecciones, sobre la supuesta participación de actores extranjeros que habrían intervenido en el proceso y sobornado a votantes para favorecer a partidos árabes.

El Likud también calificó los hechos denunciados como "un atentado contra la democracia" y advirtió que el presunto objetivo de la intervención sería facilitar el control extranjero de la Knéset, el Parlamento israelí, impulsar la "islamización de Israel" y provocar la caída del Gobierno de derechas "para llevar a una retirada y derrota del IDF en todos los frentes y principalmente en Irán".

En esa misma línea, la formación sostuvo que ningún partido sionista debería cooperar con Ra'am (Liga Árabe Unida) ni con la Lista Conjunta. Asimismo, rechazó la posibilidad de cambiar al presidente de la Knéset mediante votos supuestamente comprados con dinero en efectivo para conformar un Ejecutivo que, a juicio del partido, sería perjudicial para el país.

Por último, el Likud pidió al Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí, y a la Policía que utilicen "todos los medios disponibles" para esclarecer los hechos denunciados y determinar las posibles responsabilidades.

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