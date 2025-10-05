Papa León XIV reconoce estar "profundamente dolido" por la guerra en Gaza y el "inmenso sufrimiento del pueblo palestino"

El Papa León XIV pidió el fin de la guerra en Gaza y reclamó una "paz justa y duradera" para el territorio. Asimismo, también mostró preocupación por el "crecimiento del odio antisemita en el mundo", refiriéndose al ataque terrorista a una sinagoga en la ciudad inglesa de Mánchester, hecho ocurrido el pasado 2 de octubre.

Así lo expresó este domingo tras el rezo del Ángelus ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro. "Sigo profundamente dolido por el inmenso sufrimiento del pueblo palestino en Gaza", lamentó el Pontífice.

Asimismo, destacó los "pasos significativos en las negociaciones de paz" que se están dando en Oriente Medio. "Espero que pronto puedan dar los frutos deseados", afirmó, haciendo un llamado a todos los responsables a "comprometerse con decisión en este camino, a cesar el fuego y a liberar a los rehenes".

El Papa también mostró su cercanía hacia las personas migrantes en el marco del Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero, celebrado durante este fin de semana.

"Nadie debe ser obligado a partir ni ser explotado o maltratado por su condición de necesitado o de extranjero", manifestó. En este sentido, subrayó que "en primer lugar, siempre, la dignidad humana".

"No podemos permanecer indiferentes ante el odio", advirtió el Papa, al tiempo que pidió a los fieles que sean "constructores de fraternidad y de esperanza".

