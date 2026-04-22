Palantir: Por qué causa preocupación el creciente poder global de la compañía de IA

Al mismo tiempo, Palantir provee servicios a compañías civiles como Airbus, Panasonic, Merck e incluso el equipo de Ferrari en Fórmula 1 para el manejo y análisis de sus datos.

Es por esta misma versatilidad de sus herramientas que Palantir insiste en que deben ser los entes reguladores gubernamentales, y no la propia compañía, los que deben poner límites a los usos de su tecnología.

En una entrevista con la BBC, el director de Palantir en Reino Unido y Europa, Louis Mosley, explicó que el software de Palantir está diseñado para siempre requerir de un ser humano para tomar decisiones: "Así está programado actualmente" , aseguró Mosley.

Pero son muchos los críticos que han señalado que la velocidad con la que estas herramientas analizan y hacen predicciones puede llevar a errores de confirmación por parte de los usuarios.

"Esta priorización de la velocidad y la escala, así como del uso de la fuerza, deja muy poco tiempo para una verificación significativa de los objetivos, a fin de asegurar que no incluyan accidentalmente objetivos civiles", le dijo a la BBC la profesora Elke Schwarz, de la Universidad Queen Mary de Londres.

Pero para Mosley "esa es, en realidad, una pregunta para nuestros clientes militares".

"Son ellos quienes deciden el marco normativo que determina quién puede tomar qué decisión", dijo.

A pesar de las críticas y de las preocupaciones que genera su tecnología, Palantir está valorada en más de US$380.000 millones y continúa creciendo.

"Aquí surge la interrogante de cuánta responsabilidad recae sobre Palantir respecto al uso que se hace de su producto, y esa es una cuestión muy real en este momento, por ejemplo, en lo que respecta a su relación con el ICE", señala Michael Steinberger.

"¿Tiene Palantir alguna responsabilidad en los abusos que se están cometiendo? ¿Tienen conocimiento de ellos? Si se han perpetrado crímenes de guerra con esa tecnología, ¿tiene Palantir alguna responsabilidad?", se pregunta el columnista del New York Times.