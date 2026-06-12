Elon Musk queda a un paso de convertirse en el primer billonario de la historia

Elon Musk quedó al borde de alcanzar un patrimonio personal de un billón de dólares (un millón de millones) luego de la histórica salida a bolsa de SpaceX, que fijó el precio de sus acciones en 135 dólares por título para los 555,6 millones de papeles ofrecidos al mercado.

La operación, considerada la mayor oferta pública inicial de la historia, permitió recaudar US$75.000 millones y elevó significativamente el valor de la compañía aeroespacial fundada por el empresario de origen sudafricano.

De acuerdo con los cálculos de la revista Forbes, el precio establecido para los títulos de SpaceX supone una capitalización bursátil de 1,77 billones de dólares, lo que incrementó en aproximadamente 188.000 millones de dólares la fortuna de Musk. Con ello, su patrimonio alcanzaría una cifra estimada de 982.000 millones de dólares.

Según la publicación especializada, el multimillonario podría transformarse en el primer billonario de la historia si las acciones de SpaceX suben hasta los 138,50 dólares cuando comiencen a cotizar este viernes, siempre que el valor de los títulos de Tesla permanezca sin cambios.

Otra posibilidad para alcanzar esa marca sería que las acciones de Tesla aumentaran desde 399 hasta 424 dólares por papel, mientras los títulos de SpaceX se mantienen en el precio de salida. Sin embargo, Forbes considera que este escenario es menos probable.

Actualmente, Musk ejerce como presidente, consejero delegado y director técnico de SpaceX, empresa en la que posee 4.800 millones de acciones, valoradas en aproximadamente 644.000 millones de dólares. A ello se suman 350 millones de opciones sobre acciones con un precio de ejercicio de 8,40 dólares por título, valoradas en 44.000 millones de dólares.

En conjunto, estas participaciones le otorgan cerca del 38% de la compañía, una porción valorada en 688.000 millones de dólares al precio fijado para la salida a bolsa.

Antes de la dilución derivada de la oferta pública, Forbes estimaba que la participación de Musk en SpaceX rondaba el 40%, con un valor cercano a 500.000 millones de dólares.

Además de su presencia en la industria espacial, el empresario mantiene una posición relevante en Tesla, donde controla poco más del 10% de la compañía. Esa participación está valorada en aproximadamente 165.000 millones de dólares, considerando que el fabricante de vehículos eléctricos posee una capitalización bursátil cercana a 1,5 billones de dólares.

A ello se agregan opciones para adquirir una participación adicional cercana al 8% de Tesla, valoradas en unos 114.000 millones de dólares.

El patrimonio de Musk también incluye inversiones menores en Neuralink, su empresa dedicada al desarrollo de interfaces cerebro-computador, y en Boring Company, además de varios miles de millones de dólares obtenidos a través de ventas previas de acciones de Tesla.

PURANOTICIA