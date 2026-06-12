Keiko Fujimori mantiene mínima ventaja sobre Roberto Sánchez en el balotaje peruano

La candidata derechista Keiko Fujimori mantiene su ventaja de apenas 1.305 votos sobre su rival en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Perú, el izquierdista Roberto Sánchez, con el 98,258% de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Concretamente, la ultraderechista de Fuerza Popular cosecha el 50% de los sufragios, esto es, 9.036.048 votos; mientras que la alternativa de Juntos por el Perú se mantiene con el 49,9% de los votos, es decir, 9.034.743.

Fujimori, que se distancia de Sánchez por un 0,008% de los votos, manifestó que "sea cual sea el ganador", no solo está dispuesta a "dialogar" sino que es consciente de que deberá hacerlo de cara al próximo quinquenio.

"Esperaremos a los resultados de la ONPE para luego, espero yo, poder conversar con Roberto Sánchez", remarcó la candidata de Fuerza Popular.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, los resultados oficiales de la segunda ronda no se conocerán hasta, aproximadamente, mediados de julio.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Perú, Carlos Pareja, destacó que las 119 oficinas consulares repartidas por el mundo han cumplido con la entrega de las actas electorales, cerrando, por consiguiente, la fase de recepción de votos emitidos por los peruanos residentes en el exterior.

"Ha sido grato constatar que las misiones de observación han señalado que la jornada electoral se ha llevado de manera tranquila y ordenada. Naturalmente, este es un proceso vivo porque continúa hasta que el JNE declare al ganador de las elecciones", indicó Pareja.

Con todo, en relación al conteo de votos en el exterior, Juntos por el Perú solicitó la nulidad de casi el 90% de las mesas en Estados Unidos, argumentando supuestas irregularidades en la instalación y registro de votantes.

Ello supone que el JNE tendrá que evaluar la petición de la formación de Sánchez, lo que podría implicar que el anuncio de los resultados oficiales se dilate más en el tiempo.

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