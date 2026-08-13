Gobierno de República Dominicana ordenó la expulsión de nueve diplomáticos cubanos y sus familiares

El Gobierno de República Dominicana anunció este jueves la expulsión de nueve diplomáticos cubanos y sus familiares, quienes tendrán un plazo de siete días para abandonar el país centroamericano.

El Ministerio de Exteriores en un comunicado informó que "el Gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de siete días para tales fines".

La cartera diplomática enmarcó la medida en sus "facultades" en virtud del Derecho Internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien no precisó ninguna causa o motivo para adoptarla.

"El Gobierno dominicano (...) seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países", agregó.

Cabe señalar que Cuba y la República Dominicana retomaron en 1996 sus relaciones diplomáticas, rotas desde 1959, bajo la Cuba de Fidel Castro y la dictadura militar de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo.

(Imagen: EFE)

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