Juez de EE.UU. desestima demanda del Gobierno de Trump contra Harvard por antisemitismo

Un juez federal de Estados Unidos desestimó este jueves la denuncia interpuesta en marzo pasado por la Administración Trump contra la Universidad de Harvard, por presuntamente haber hecho vista gorda ante discriminación contra judíos e israelíes en sus campus.

El juez de Boston, Richard Stearns, dictaminó de este modo al considerar que el Departamento de Justicia no ha aportado pruebas suficientes para demostrar "violaciones sistemáticas y persistentes de las leyes federales de derechos civiles" en el citado centro universitario.

El Gobierno estadounidense se centró "casi exclusivamente" en el año académico 2023-24 y citó apenas tres incidentes posteriores para respaldar sus acusaciones contra Harvard, en particular para alegar que la universidad violó el Título VI de la Ley de Derechos Civiles --que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen--, señaló el magistrado en su fallo.

"Sin restar importancia a ninguna de las preocupaciones que suscitan estos hechos, el tribunal considera que, tanto por separado como en su conjunto, son demasiado aislados y esporádicos como para sustentar una inferencia plausible de que en Harvard persista hasta el día de hoy un incumplimiento institucionalizado del Título VI", reza su escrito recogido por la agencia de noticias Bloomberg.

Stearn consideró, además, que el Ejecutivo malinterpretó el objetivo de una medida coercitiva en virtud del Título VI.

"La intención del Congreso no era sancionar a un beneficiario de fondos que no cumpliera con las normas, sino incentivarle para que se ajustara a lo dispuesto en el Título VI. Incluso en su alarmista advertencia sobre los posibles estragos, el Gobierno reconoce que su propio resultado hipotético es positivo, aunque se haya logrado de forma aproximada", ha agregado el juez en su dictamen.

El fallo supone un nuevo revés judicial para la Administración Trump, que comenzó criticando la gestión de Harvard para luego presentar una segunda demanda, dado que el Ejecutivo ya denunció al centro académico por sus políticas de diversidad.

(Imagen: Getty Images)

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