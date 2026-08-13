Emergencia en las costas de Omán por derrame de petróleo de buque de la "flota fantasma" rusa

Ambrey, una empresa de gestión de riesgos marítimos con sede en Reino Unido, anunció que se movilizó junto a otros actores de la comunidad internacional para detener un vertido de petróleo que amenaza a la fauna silvestre frente a las costas de Omán tras encallar un petrolero de la llamada "flota fantasma" de Rusia.

"Se trata de una situación extremadamente compleja, agravada por las condiciones meteorológicas adversas asociadas al monzón Jarif. No obstante, hemos desplegado a los principales expertos en cada aspecto del plan de respuesta y hemos movilizado el equipo de apoyo, las aeronaves y las embarcaciones adecuados", detalló el director global de Gestión de Crisis de la firma, Ed Wollaston.

La comunidad internacional movilizó buques de salvamento, aviones y un equipo experimentado de personal especializado con más de 100 toneladas de equipo en medio de unas condiciones meteorológicas y marítimas adversas que pueden impactar en el ritmo de las operaciones y el acceso a la zona.

El petrolero, identificado como "Caroline Bezengi", transportaba aproximadamente 800.000 barriles de petróleo ruso y estaba sujeto a sanciones internacionales. Se encuentra encallado desde hace días frente a la costa de Omán, cerca de las islas Hallaniyat, en la gobernación de Dhofar.

La región -en la que hay una importante reserva natural marina que alberga ballenas jorobadas del mar Arábigo y cormoranes de Socotra- experimenta nieblas constantes y lluvias intermitentes durante la temporada del monzón, conocido también como Jarif.

(Imagen: Pléiades © CNES 2026, distribución de Airbus DS vía AP)

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