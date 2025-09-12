ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando cada vez a más personas por ver películas y series de TV extranjeras

Türk afirmó que, de continuar esta situación, los norcoreanos "se verán sometidos a un mayor sufrimiento, una represión brutal y el miedo que han padecido durante tanto tiempo".

El informe, basado en más de 300 entrevistas con personas que escaparon de Corea del Norte en los últimos 10 años, concluyó que la pena de muerte se está utilizando con mayor frecuencia .

Desde 2015 se han promulgado al menos seis nuevas leyes que permiten la imposición de la pena capital .

Un delito que ahora puede castigarse con la muerte es ver y compartir contenido de medios extranjeros, como películas y series de televisión , mientras Kim Jong-un busca limitar aún más el acceso de la gente a la información.

Los fugitivos declararon a los investigadores de la ONU que, a partir de 2020, se habían producido más ejecuciones por distribuir contenido extranjero .

Describieron cómo estas ejecuciones se llevan a cabo mediante fusilamientos en público para infundir miedo en la gente y disuadirla de infringir la ley.

Kang Gyuri, quien escapó en 2023, declaró a la BBC que tres de sus amigos fueron ejecutados tras ser sorprendidos con contenido surcoreano.

Kang estuvo presente en el juicio de un amigo de 23 años que fue condenado a muerte .

"Lo juzgaron junto con narcotraficantes. Ahora estos delitos reciben el mismo trato ", declaró, añadiendo que desde 2020 la gente sentía más miedo.

Estas experiencias contradicen las expectativas que tenía el pueblo norcoreano.

Los fugitivos entrevistados dijeron que cuando el actual líder, Kim Jong-un, llegó al poder en 2011, esperaban que sus vidas mejoraran.

El nuevo líder había prometido que la gente ya no tendría que "apretarse el cinturón", es decir, que tendría suficiente para comer.

También prometió impulsar la economía y, al mismo tiempo, proteger al país mediante el desarrollo de sus armas nucleares.

Sin embargo, el informe reveló que, desde que Kim rechazó la diplomacia con Occidente y Estados Unidos en 2019, centrándose en su programa de armas, la vida diaria y los derechos humanos de las personas se habían "degradado".

Casi todos los entrevistados dijeron que no tenían suficiente para comer y que comer tres veces al día era un "lujo".

Durante la pandemia de COVID-19, muchos fugitivos afirmaron que hubo una grave escasez de alimentos y que personas en todo el país murieron de hambre.

Al mismo tiempo, el gobierno tomó medidas drásticas contra los mercados informales donde las familias comerciaban, lo que les dificultó ganarse la vida.

También hizo casi imposible escapar del país, ya que reforzó los controles en la frontera con China y ordenó a las tropas norcoreanas disparar a quienes intentaran cruzar.

"En los primeros días de Kim Jong Un, teníamos cierta esperanza, pero no duró mucho", dijo una joven que escapó en 2018 a los 17 años.

"El gobierno gradualmente impidió que las personas se ganaran la vida de forma independiente, y el mero hecho de vivir se convirtió en un tormento diario", declaró la joven a los investigadores.

TRABAJO FORZOSO

El informe de la ONU afirma que "en los últimos 10 años el gobierno ha ejercido un control casi total sobre las personas, impidiéndoles tomar sus propias decisiones", ya sean económicas, sociales o políticas. El informe añade que las mejoras en la tecnología de vigilancia han contribuido a que esto sea posible.

Una persona que escapó declaró a los investigadores que estas medidas represivas del gobierno tenían como objetivo "bloquear los ojos y los oídos de la gente".