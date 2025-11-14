ONU denuncia el aumento y la severidad de los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania

"Esta violencia contra civiles y soldados de las FDI cruza una línea roja y la condeno enérgicamente", dijo.

El jefe del Comando Central de las FDI, el general de división Avi Bluth, también condenó los ataques, afirmando que tales incidentes "socavaron la estabilidad de la situación de seguridad" .

"La realidad de que jóvenes anarquistas radicales actúen violentamente contra civiles inocentes y contra las fuerzas de seguridad es inaceptable y extremadamente grave. Debe abordarse con firmeza ", declaró Bluth a los oficiales, en comentarios enviados por el ejército israelí.

"La directriz a los soldados de las FDI es clara: no permanezcan impasibles y hagan todo lo posible para prevenir cualquier crimen nacionalista ".

El ataque a gran escala del martes fue un caso excepcional de actuación de las fuerzas del orden israelíes para contrarrestar la violencia de los colonos , que ha aumentado drásticamente desde que los ataques liderados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenaron la guerra de Gaza.

El grupo israelí de derechos humanos Yesh Din afirmó que de las 1.701 investigaciones policiales sobre delitos cometidos por israelíes contra palestinos en Cisjordania (sin incluir Jerusalén Este) entre 2005 y 2024, el 93,8% se cerraron sin que se presentara ninguna acusación.

"HAY QUE PROTEGER A LOS PALESTINOS"

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) afirma que en octubre se registraron más de 260 ataques de colonos israelíes que causaron víctimas, daños materiales o ambos, un promedio de ocho incidentes diarios.

La OCHA informa que la violencia de los colonos durante la cosecha de aceitunas ha alcanzado el nivel más alto registrado en los últimos años, con cerca de 150 ataques documentados hasta la fecha, que han dejado más de 140 palestinos heridos y han destruido más de 4.200 árboles y retoños en 77 aldeas.

Desde principios de año, se han registrado unos 1.500 ataques de colonos.

El coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, escribió recientemente en X: "La falta de prevención o castigo de estos ataques es incompatible con el derecho internacional. Hay que proteger a los palestinos. La impunidad no puede prevalecer. Los responsables deben rendir cuentas".

Los palestinos y las organizaciones de derechos humanos suelen acusar a las FDI de proteger o ayudar a colonos extremistas.

El martes, cientos de personas asistieron al funeral de Aysam Mualla, de 13 años, en Beita, cerca de Nablus. El adolescente se encontraba en coma desde que inhaló gas lacrimógeno disparado por las FDI mientras los aldeanos recolectaban aceitunas el mes pasado, cerca del asentamiento de Evyatar.