Tailandia y Camboya avanzan hacia la paz con declaración conjunta

Los Gobiernos de Tailandia y Camboya acordaron un alto el fuego “inmediato”, que entró en vigor al mediodía de este sábado , tras la firma de una Declaración Conjunta durante la tercera reunión especial del Comité General de Fronteras (GBC), realizada con la mediación de observadores de la ASEAN.

La sesión fue copresidida por los ministros de Defensa de ambos países, Tea Seiha por Camboya y Nattaphon Narkphanit por Tailandia, y se desarrolló en el punto fronterizo internacional Prum–Ban Pak Kard, entre las provincias de Pailin y Chanthaburi. Durante el encuentro, ambas delegaciones destacaron la importancia de resolver las controversias por vías pacíficas.

En la declaración, las partes reafirmaron su compromiso con los principios de la Carta de la ONU, la Carta de la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático, subrayando que el acuerdo representa un paso clave hacia un nuevo capítulo de cooperación, confianza y estabilidad regional.

El documento contempla medidas concretas para reducir la tensión fronteriza, entre ellas la prohibición de todo uso de armas en cualquier circunstancia, la protección de civiles e infraestructuras, y la restricción de movimientos o incrementos de tropas a lo largo de la frontera, sin que ello afecte los límites fronterizos internacionales.

Finalmente, Tailandia y Camboya acordaron mecanismos de coordinación, comunicación y verificación, reforzando el rol del Grupo de Observadores de la ASEAN, manteniendo canales militares y diplomáticos directos, coordinando labores humanitarias como el desminado, y estableciendo una comunicación fluida entre equipos de prensa oficiales, con el objetivo de poner fin a las hostilidades y avanzar hacia una paz duradera.

PURANOTICIA