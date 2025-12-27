Corea del Norte refuerza su alianza con Rusia en pleno conflicto en Ucrania

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, reiteró su pleno respaldo al presidente ruso, Vladimir Putin, en un mensaje enviado con motivo del Año Nuevo, donde reafirmó la “sincera alianza” entre ambos países y aseguró que el pueblo ruso siempre contará con el apoyo del Gobierno y del pueblo norcoreanos.

En la misiva, difundida por la agencia estatal KCNA, Kim señaló que la relación entre Pyongyang y Moscú “es un valioso patrimonio común que perdurará para siempre”, trascendiendo generaciones. “Siempre estaremos con el hermano pueblo ruso”, afirmó el mandatario norcoreano en un tono de marcada cercanía política y estratégica.

El líder norcoreano calificó 2025 como un año clave en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, destacando el apoyo “completo y desinteresado” entre ambos países en lo que definió como una “sagrada causa común”, en clara referencia a la guerra en Ucrania.

En esa línea, Kim sostuvo que la alianza entre Corea del Norte y Rusia “se ha consolidado como una unión de sangre, vida y muerte en la misma trinchera”, subrayando que nadie podrá romper la unidad entre ambos pueblos ni debilitar su cooperación estratégica.

Finalmente, Kim Jong Un expresó su admiración personal por Vladimir Putin, deseándole éxito en la defensa de los intereses rusos y asegurando que “la justicia, la verdad, la victoria y la gloria siempre estarán con usted y con Rusia”, cerrando el mensaje con buenos deseos para el Año Nuevo 2026.

