Hamás denuncia intento de traslado forzado de habitantes de Gaza a África

El movimiento islamista palestino Hamás advirtió que no tolerará ningún intento de desplazamiento forzado del pueblo palestino hacia Somalilandia, luego de que Israel se convirtiera en el primer país del mundo en reconocer la independencia de este territorio separatista de Somalia.

En un comunicado oficial, Hamás sostuvo que dicha decisión representa el inicio de un plan destinado a expulsar a la población de la Franja de Gaza, utilizando Somalilandia como destino. “Rechazamos de forma total los planes de la ocupación para desplazar por la fuerza a nuestro pueblo”, señaló el grupo.

Asimismo, el movimiento palestino calificó el reconocimiento israelí como “un precedente peligroso” y una maniobra para otorgar “falsa legitimidad” a una entidad separatista, postura que contrasta con la posición mayoritaria de la comunidad internacional, incluidos los países árabes y el propio Gobierno de Somalia.

Hamás también afirmó que esta acción refleja el creciente aislamiento internacional del Gobierno de Benjamin Netanyahu, al que acusa de cometer “crímenes genocidas” en la Franja de Gaza, asegurando que el reconocimiento de Somalilandia es una respuesta desesperada ante las condenas globales.

Finalmente, el grupo hizo un llamado a reforzar el aislamiento político y diplomático de Israel, exigiendo responsabilidades penales para sus líderes y denunciando lo que calificó como una “maliciosa política sionista” orientada a fragmentar y desestabilizar a los países árabes, vulnerando la soberanía y el derecho internacional.

