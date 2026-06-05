OMS y organismos de salud de África activan plan de emergencia continental para contener avance del ébola

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC Africa) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) activaron un "plan de respuesta continental" para enfrentar el que ha sido catalogado como el peor brote de ébola de la historia reciente, con epicentro en la República Democrática del Congo (RDC) y expansión hacia Uganda.

Hasta ahora, el brote ha dejado 65 fallecidos y 397 casos confirmados, lo que ha encendido las alertas sanitarias en la región y movilizado una respuesta coordinada a nivel continental.

El plan tendrá una duración estimada de seis meses, hasta noviembre de este año, y contempla la recaudación de aproximadamente 450 millones de euros destinados a fortalecer las labores de preparación, detección temprana y respuesta frente a la emergencia sanitaria.

Según detallaron los organismos internacionales, los recursos estarán enfocados "en la preparación, detección rápida y respuesta al brote", que presenta importantes desafíos operativos debido a las complejas condiciones sobre el terreno.

Entre los principales obstáculos figuran la violencia persistente en el norte de la República Democrática del Congo y los constantes desplazamientos de población, factores que dificultan el control y seguimiento de los contagios.

CONTAGIOS ENTRE PERSONAL SANITARIO

Los CDC Africa advirtieron este viernes que la situación se ha vuelto aún más preocupante debido a la propagación de la cepa Bundibugyo, una variante para la que actualmente no existe una vacuna disponible.

De acuerdo con el organismo, el virus está comenzando a afectar de manera creciente a los trabajadores de la salud. Del total de víctimas fatales registradas hasta ahora, al menos siete corresponden a personal sanitario, mientras que se han confirmado 34 contagios entre trabajadores del sector, dentro del balance general de casos.

PROTECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES

El plan de emergencia también contempla medidas orientadas a la protección de las poblaciones más vulnerables, el fortalecimiento de la cooperación entre países fronterizos y el apoyo técnico a los gobiernos para responder con rapidez ante la aparición de nuevos casos.

Asimismo, los organismos internacionales informaron que en una decena de "países prioritarios" ya se están reforzando acciones clave para mejorar la preparación frente a emergencias de salud pública, con especial énfasis en la detección temprana de contagios y la implementación de respuestas rápidas para contener la propagación del virus.

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