OMS reporta más de 1.300 muertes por la ola de calor en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que se han contabilizado más de 1.300 muertes adicionales en el continente europeo en la última semana, desde el 21 de junio, coincidiendo con una ola de calor que ha afectado a gran parte del continente.

"Más de 1.300 muertes adicionales han sido registradas desde el 21 de junio vinculadas a las altas temperaturas en Europa", ha destacado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros ha recordado que "Europa es el continente de la Tierra que más rápidamente se calienta, al doble que la media global". "Ahora mismo 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han muerto, han cerrado escuelas y las redes eléctricas se están cayendo", ha señalado.

Estas olas de calor que supuestamente ocurrían "una por generación", se están dando "casi una vez al año". "Nos habían advertido", ha reprochado.

Estas afecciones por calor son un "asesino silencioso" en unas casas, centros de trabajo y escuelas que "no están construidos para estas temperaturas".

La OMS, ha destacado, colabora ya con los países y otras organizaciones para afrontar esta amenaza con preparación, prevención y una mayor respuesta de los sistemas sanitarios. "En particular animamos a los países europeos a aplicar planes de acción para el calor dentro de un programa más amplio para proteger la salud frente al cambio climático", ha planteado.

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